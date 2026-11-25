Lapkričio 19 d. Finansinės laisvės forume SEB Investicijų valdymo generalinis direktorius Paulius Kabelis pristatė Islandijos pensijų sistemą ir palygino ją su Lietuvos situacija.
Anot jo, Islandijoje vidutinė pensija viršija 3 tūkst. eurų, o Lietuvoje ji gerokai mažesnė – 746,55 euro, rodo „Sodros“ rugsėjo mėnesio duomenys.
Kodėl Islandijoje pensijos tokios didelės?
P. Kabelis pasakoja, kad dabartinės Islandijos pensijų sistemos pagrindai buvo sukurti šaliai išgyvenant ekonominius sunkumus.
Tuo metu infliacija viršijo 20 proc., o darbdaviai ir profesinės sąjungos nuolat nesutarė dėl atlyginimų. Galiausiai abi pusės susitarė dėl bendros pensijų kaupimo sistemos.
Šiuo metu į Islandijos pensijų fondus pervedama 15,5 proc. darbuotojo atlyginimo neatskaičius mokesčių. Prie kaupimo prisideda ir darbuotojai, ir darbdaviai, o toks įmokų dydis buvo pasiektas palaipsniui.
„Jeigu viena įmonė kaupia, o kita nekaupia, tai ta, kuri kaupia, trumpuoju laikotarpiu neatrodo patraukliai. Todėl sutarta, kad kaups visi bendrai“, – aiškina P. Kabelis.
Jo pateiktais duomenimis, Islandijos pensijų fonduose sukauptas turtas siekia maždaug dvigubą šalies bendrąjį vidaus produktą (BVP).
Apie 60 proc. šio turto investuojama pačioje Islandijoje. Pensijų fondai investuoja į akcijas, obligacijas ir nekilnojamąjį turtą, o gyventojai iš savo pensijų fondo gali gauti būsto paskolą. Lietuvoje tokios galimybės nėra.
Islandai pensijai sukaupia ir daugiau nei 700 tūkst. eurų
P. Kabelio pateiktais pavyzdžiais, islandas, kuris pensijų fonduose kaupė 40–45 metus, gali būti sukaupęs 700 tūkst. eurų ar net dar daugiau.
Ekspertas taip pat palygino, kiek būtų galima sukaupti skiriant skirtingą atlyginimo dalį.
Skaičiuojant daroma prielaida, kad žmogus uždirba 3 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių, jo atlyginimas kasmet auga 3 proc., o metinė investicijų grąža siekia 6 proc.
Tokiu atveju pensijai skiriant 4,5 proc. atlyginimo per 40 metų būtų galima sukaupti apie 150 tūkst. eurų dabartine verte.
„O kaupiant 15,5 proc., kaip Islandijoje, leistų sukaupti apie 1,5 mln. eurų (dabartine verte – daugiau kaip 600 tūkst. eurų)“ – sako P. Kabelis.
Lietuvoje pensijai papildomai nekaupia beveik 60 proc. žmonių
Kalbėdamas apie Lietuvos situaciją, P. Kabelis atkreipė dėmesį į gyventojų dalyvavimą papildomame pensijų kaupime.
Jo pateiktais duomenimis, beveik 60 proc. Lietuvos gyventojų nekaupia nei antroje, nei trečioje pensijų pakopoje.
Ekspertas pastebi, kad iš kaupimo sistemos traukiasi ir tie gyventojai, kuriems papildomos pajamos senatvėje gali būti itin svarbios.
„Liūdniausia, kad greičiausiai traukiasi būtent tie žmonės, kuriems pensija bus sudėtingiausia – mažiausias pajamas gaunantys ir jauniausi žmonės“, – akcentuoja P. Kabelis.
Dar viena problema, kurią išskiria ekspertas, yra senėjanti visuomenė.
Pasak jo, per artimiausius 15 metų Lietuvoje į pensiją išeis apie 600 tūkst. žmonių, o į darbo rinką ateis maždaug 400 tūkst. jaunuolių.
Jeigu dabar dešimt dirbančiųjų išlaiko tris pensininkus, ateityje jiems gali tekti išlaikyti šešis, rodo P. Kabelio pristatytos prognozės.
Ekspertas taip pat nurodo, kad Lietuvoje apie 40 proc. pensininkų susiduria su skurdo rizika.
Jo nuomone, ateityje norint užtikrinti didesnes pensijas, reikėtų ilgalaikių sprendimų ir stabilesnės pensijų kaupimo sistemos.
Ekonomistas Romas Lazutka taip pat atkreipia dėmesį, kad net ir kelis dešimtmečius dirbę gyventojai Lietuvoje gauna nedideles pensijas.
„Aš žinau mokytoją, kuri dirbo 40 metų, ir dabar jos pensija yra 680 eurų. Aišku, kad tai yra labai mažai“, – sako R. Lazutka.
Anot ekonomisto, viena pagrindinių mažų pensijų priežasčių Lietuvoje yra ta, kad joms finansuoti skiriama gerokai mažesnė šalies BVP dalis nei vidutiniškai Europos Sąjungoje (ES).
2024 m. Lietuvoje išlaidos pensijoms sudarė 7,31 proc. BVP, Islandijoje – 10,9 proc., o ES vidurkis siekė 12,57 proc., rodo „Eurostat“ duomenys.
Kiek pinigų kas mėnesį reikėtų atsidėti pensijai?
P. Kabelis mano, kad Lietuva iš Islandijos galėtų pasimokyti nuoseklaus pensijų kaupimo. Tačiau pasirūpinti savo finansine ateitimi turėtų ir patys gyventojai.
„30 eurų per mėnesį yra gerai, bet norint rimto rezultato, reikia siekti bent 10 proc. nuo pajamų“, – pataria ekspertas.
Pavyzdžiui, žmogui, per mėnesį gaunančiam 1 000 eurų pajamų, 10 proc. sudarytų 100 eurų, o gaunančiam 1 500 eurų – 150 eurų.
P. Kabelis taip pat akcentuoja, kad pradėti kaupti reikėtų kuo anksčiau, nes ilgesnis investavimo laikotarpis leidžia sukaupti daugiau lėšų.
Jo nuomone, norint pagerinti būsimų pensininkų finansinę padėtį, svarbu, kad kaupimo taisyklės būtų stabilios, o gyventojai turėtų galimybę nuosekliai kaupti visą darbingą gyvenimą.
Pensijų indeksavimas
Greta papildomo kaupimo pensijų dydį lemia ir jų indeksavimo tvarka. Kaip ji veikia Lietuvoje ir ką reikštų siūlymas pensijas bei kitas išmokas indeksuoti rečiau, diskutavo ekspertai tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“.
„Jeigu klausimas apie pensijų indeksavimą, tai jis pas mus yra įtvirtintas įstatyme ir galioja nuo socialinio modelio laikų, kada paimami trijų prieš tai buvusių metų darbo užmokesčio fondai, einamųjų metų prognozuojamas darbo užmokesčio fondas ir prognozuojami darbo užmokesčio fondai trejiems metams į priekį. Išvedamas augimo tempas šiuo laikotarpiu, surandamas jo aritmetinis vidurkis ir pagal tą aritmetinį vidurkį indeksuojama senatvės pensija“, – aiškino ekonomistas Algirdas Bartkus.
A. Bartkus atkreipė dėmesį, kad vidutinį augimo tempą, jo nuomone, reikėtų skaičiuoti geometriniu, o ne įstatyme numatytu aritmetiniu vidurkiu. Vis dėlto, pasak ekonomisto, dabartinė formulė politikams palieka mažai erdvės spręsti dėl indeksavimo.
„Jie gali įsikišti nebent jeigu nori šiek tiek paspartinti indeksavimą, jeigu pas mus rezervas kaupiasi neįprastai dideliais tempais arba yra aiškiai numatomų priežasčių, dėl kurių darbo užmokesčio fondai stipriai augs – ar dėl užimtumo, pereinančio į naują, aukštesnį lygmenį, ar dėl kitų su darbo užmokesčio formavimusi susijusių priežasčių. Kitaip tariant, čia nebėra diskusijų objekto. Kiek pagal tą formulę išeina, tiek ir turi būti indeksuojama. Niekas negali nei stabdyti, nei imtis kažkokių kardinalių veiksmų į priešingą pusę“, – sakė jis.
Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo socialinės politikos analitikė Agata Subotovič pabrėžė, kad siūlymas rečiau indeksuoti išmokas keltų nerimą dėl mažiausias pajamas gaunančių žmonių. Pasak jos, daugiau kaip 40 proc. vyresnio amžiaus žmonių patiria skurdo riziką, o jų pajamos nesiekia 700 eurų.
„Dar blogesnė situacija kalbant apie žmones su negalia. Jų pajamos dažnai nesiekia net minimalių vartojimo poreikių dydžio, kuris šiemet yra 468 eurai“, – laidoje sakė socialinės politikos analitikė.
A. Subotovič taip pat nurodė, kad šalpos negalios pensijos dydis svyruoja nuo 261 iki daugiau kaip 500 eurų, tačiau dauguma jų nesiekia minimalių vartojimo poreikių dydžio.
„Tokie pasiūlymai reikštų, kad mažėtų jų perkamoji galia. Kainos auga, išlaidos irgi labai auga, bet tos išmokos jau dabar yra nepakankamos, o čia siūloma stabdyti jų indeksavimą. Džiaugiamės, kad to buvo atsisakyta. Kita problema yra ta, kad jau dabar Lietuvoje turime labai didelį atotrūkį. Turime labai aukštą pajamų nelygybę, vieną aukščiausių, palyginti su kitomis Europos Sąjungos šalimis.
Matome, kad penktadalio Lietuvos gyventojų, kurių pajamos yra aukščiausios, pajamos yra 6,5 karto didesnės negu penktadalio mažiausiai uždirbančių gyventojų. Klausimas, ar tikrai, turėdami tokį didelį atotrūkį, galime kalbėti apie tokius pasiūlymus?“, – nurodė ji.