Praneša apie augančias daržovių kainas – pirmas derlius gali būti keliskart brangesnis

Ekspertai aiškina, kad brangiausios yra pirmojo derliaus daržovės, o vėliau jos gali kainuoti gerokai mažiau.

Išaugo energijos kainos

„Iki“ Komunikacijos vadovė Vaida Budrienė komentavo, kad daržovių kainos priklauso nuo gamintojo sutarčių su žaliavų tiekėjais.

„Mes perkame prekes iš Lietuvos ir tarptautinių gamintojų, kurie dirba su globalia tiekimo grandine, ir procesai, vykstantys pasaulinėse žaliavų rinkose, į vieną ar į kitą pusę veikia jų pardavimo kainas. Kokia imtimi kainos keičiasi, priklauso nuo kiekvieno gamintojo turimų sutarčių su žaliavų tiekėjais, pasiūlos ir paklausos svyravimu, regiono strategija“, – aiškino V. Budrienė.

Ji atkreipė dėmesį, kad daržovių kainos pamažu kyla, kai kurios rūšys gali pabrangti gerokai labiau.

„Taip, matome kainų kilimo mastą iš tiekėjų, gamintojų pusės. Kai kuriose kategorijose šiais metais net po kelis kartus. Mes, kaip tinklas, dedame visas pastangas, kad mūsų vartotojai kuo mažiau pajustų kainų pokyčius“, – tikino V. Budrienė.

„Lidl Lietuva“ atstovė ryšiams su visuomene Lina Skersytė teigė, kad tinklas veikia taip pat kaip ir anksčiau, siekiama išvengti ryškių kainų svyravimų.

„Mūsų prekybos tinklo strategija buvo ir išlieka nepasikeitusi – ir toliau sieksime užtikrinti geriausią kokybės ir kainos santykį rinkoje. Nuolat deramės su tiekėjais, kad galėtume užtikrinti patrauklias kainas ir pirkėjai kainų svyravimus pajustų kuo mažiau.

Pavyzdžiui, pirmojo lietuviško derliaus kainos būna kiek didesnės, nes jam užauginti reikia papildomų energijos resursų – dirbtinės šviesos bei šilumos“, – komentavo L. Skersytė.

Ji teigė, kad pirmas derlius būna brangesnis ir dėl energetinių išteklių kainų, sušilus orams kainos turėtų sumažėti.

„Šiemet ankstyvojo derliaus kainai įtakos turėjo ir išaugusios energetinių išteklių kainos. Kai kurioms daržovėms įtaką turi sezoniškumas – šiltuoju metų laiku šiltnamiuose auginamos lietuviškos daržovės nebereikalaus dirbtinės šviesos ir papildomo šildymo, o tai lems, kad atšilus orams ir padidėjus šios prekės pasiūlai, kainos mažės,“ – pabrėžė atstovė.

Priklauso nuo išorinių sąlygų

„Maximos“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė komentavo, kad kainas lemia daugelis veiksnių.

„Daržovių kaina priklauso nuo sezono, derliaus dydžio, augintojų ir logistikos kaštų. Augant tiekėjų kainoms, esant mažesniam derliui, tai atsiliepia ir galutinei kainai parduotuvių lentynose.

Iš savo pusės visada siekiame, kad mūsų parduotuvėse esanti kaina būtų itin gera, dėl to analizuojame šalis, iš kurių galime atsivežti daržovių, peržiūrime veisles. Be to, kiekvieną savaitę parengiame patrauklių akcijų“, – pasakojo E. Dapkienė.

Anot jos, galutiniam įkainiui svarbos turi gamintojų ar augintojų naudojamos technologijos, kilmės šalis, trąšų ir kitų augimo reikmių specifika.

„Tos pačios rūšies daržovių skirtingai kainai įtakos gali turėti įvairūs veiksniai, pavyzdžiui, taikomos skirtingos technologijos, kiek reikia darbo derliui užauginti, kokia daržovės kilmės šalis, sezono pradžia ar pabaiga tuo metu.

Be to, kiekviena veislė turi savo specifiką, skirtingą trąšų, šviesos, genėjimo poreikį. Pigiausios daržovės yra šakniavaisiai – bulvės, morkos, burokėliai, o brangiausios – egzotinės daržovės, pavyzdžiui, Chalapos aitriosios paprikos“, – užsiminė direktorė.

Brangiausios – šiltnamiuose auginamos daržovės

„Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene vadovė Gabrielė Šerėnienė pasakojo, kad padidėjus energijos resursų kainoms, gamintojai turėjo kelti produktų kainas.

„Gamintojų nustatomos kainos yra esminis veiksnys, turintis įtakos galutinei produkto kainai parduotuvių lentynose. Išaugus energijos resursų kaštams daržovių augintojai buvo priversti kelti savo produkcijos kainas. Tai šiuo metu daugiausia atsiliepia daržovėms, kurios auginamos šiltnamiuose“, – kalbėjo G. Šerėnienė.

Ji užsiminė, kad kainoms įtaką taip pat daro besikeičiančios oro ir transportavimo sąlygos, tai gali kelti problemų derliaus nuėmimui ir gabenimui.

„Pastaruoju metu labai stipriai išaugo transportavimo kainos, kurios taip pat turi ženklų poveikį produktų kainoms. Joms atsiliepia ir nepalankūs orai Ispanijoje, kuri šiuo metu yra pagrindinė daržovių importo šalis – čia dėl liūčių susidarė nepalankios sąlygos derliaus nuėmimui“, – teigė G. Šerėnienė.

Paklausta apie daržovių kainų skirtumus, ji išskyrė šakniavaisius ir šiltnamiuose auginamas daržoves.

„Tos pačios daržovių rūšies kainos priklauso nuo skirtingų jų veislių, dydžių, pakuotės (sveriamos daržovės visada pigesnės nei pakuotos). Pigiausios daržovės yra šakniavaisiai – bulvės, morkos, kopūstai, burokėliai. Brangiausios – šių metų derliaus daržovės, kurios šaltojo sezono metu auginamos šiltnamiuose (pomidorai, paprikos, agurkai).

Atšilus orams, kai gamintojams nebereikės šildyti šiltnamių ir atitinkamai mažės sunaudojamos energijos kaštai, galima tikėtis poveikio ir kainų pirkėjams“, – pabrėžė vadovė.

Ji minėjo, kad visos parduodamos populiariausios daržovės atitinka rinkos kainų standartus, o pirkėjams yra pažadamos tinkamiausios kainos.

„Mūsų prekybos tinkle siūlomos populiariausių daržovių (paprikos, agurkų, pomidorų) kainos atitinka rinkos vidurkį. Nuolat bendradarbiaujame su mūsų tiekimo partneriais, ieškodami geriausių sprendimų ir siekdami, kad pirkėjai galėtų įsigyti jiems reikiamų daržovių priimtinomis kainomis“, – žadėjo G. Šerėnienė.