Pabrangus daržovėms, lietuviai jas augins patys? Nepaisydami kainų, kai kurias sėklas jau išpirko

Bent jau taip užsimena sėklų ir sėjinukų pardavėjai. Tiesa, ir jie gerų žinių neturi: dėl didėjančių žaliavų, popieriaus ir kuro kainų, šį pavasarį augalų sėklos pabrango apie 6 proc., o kai kurių sėjinukų – ir trečdaliu, sutaria sėklų pardavėjai.

Išpirko visą bulvių sėklą

„Didžioji dalis sėklų kainų didėjo apie 2–6 proc. Tačiau kitos kultūros, pavyzdžiui, pašarams skirta žolė, brango ir iki 30 proc.“, – teigia bendrovės „Sėkluva“ vadovas Petras Savanevičius.

Tačiau, jo vertinimu, kai kurios sėklos brango daugiau, pavyzdžiui, bulvių ir svogūnų sėjinukų kaina didėjo atitinkamai 30 proc. ir 10 proc. Tiesa, nepaisant kainos, bulves žmonės perka – sėklą, gautą iš Olandijos tiekėjo, „Sėkluva“ jau baigia išparduoti.

„2021 m. bulvių derlius buvo labai prastas. Todėl, kiek žmonės jų užsiaugino, tiek ir suvalgė. Pirmi tokie metai, kad žmonės taip išpirktų bulves“, – tikina P. Savanevičius.

Jis dėsto, kad žmonės šiemet perka ir daugiau gėlių. Tačiau priduria, kad kai kurių jų sėklų, užsakytų dar rudenį, bendrovė iki šiol negavo.

„Labai sunku pasiekti gerą sėklų daigumą, o su mažesniu – neimame, nes turime aukštesnius reikalavimus. Geriau tam tikros sėklos neturėti, nei nusipirkti, bet prastos kokybės“, – aiškina P. Savanevičius.

Be to, „Sėkluvos“ vadovo teigimu, šį pavasarį žmonės perka apie 20 proc. daugiau daržovių sėklų, palyginti su praeitais metais. Jis spėja, kad to priežastis – žmonių nerimas dėl galimai kilsiančių kainų.

„Labai pabrango kitos prekės. Mūsų pirkėjas yra labiau vyresnio amžiaus žmogus, jis ateina pirkti sėklų iš savo pensijos, todėl ne kiekvienas iš karto gali nusipirkti visų jam reikalingų sėklų. Vieną kartą atėjęs nusiperka vienos kultūros sėklų, o kitą kartą, iš kito mėnesio pensijos, nusiperka jau kitokių augalų sėklų“, – dėsto jis.

Parduoda praėjusių metų likučius

Iš bendrovės „Nojus“ šiuo metu žmonės daugiausia perka pomidorų, paprikų ir įvairių gėlių, pavyzdžiui, petunijų sėklų. O kainos išaugo iki 5 proc. Sėklų brangimui daugiausia įtakos darė žaliavų, pakuočių, popieriaus ir kuro kainų kilimas.

„Labiausiai augo ekologiškos ir hibridinių augalų veislių sėklos. Šiemet stengiamės parduoti praeitų metų likučius, todėl taip stipriai kainų ir nekėlėme“, – teigia „Nojus“ atstovė.

„Ruošiantis naujam sezonui, jaučiame ir kai kurių veislių sėklų stygių. Užsakome žaliavos daugiau, bet tiekėjai atveža mažiau. Daug iš anksto planuojame ir ruošiamės kitiems metams“, – pridūrė ji.

„Nojus“ atstovė pažymi, kad trąšų ir žemės substratų kainos didėjo daugiau nei sėklų – ne procentais, o kartais. Kai kurios trąšos brango net 2 kartus, sako ji.

„Agrošiltnamiai“ vadovas Paulius Andriejavas pritaria, kad kainos šį pavasarį visoms sėkloms padidėjo apie 5–6 proc.

P. Andriejavo teigimu, šiuo metu šiek tiek išaugo tokių lauko daržovių, kaip agurkai ir ridikėliai, pardavimai. Bendrovė „Agrošiltnamiai“ dirba su perpardavinėtojais ir profesionaliais ūkininkais.

Karo įtakos dar nejaučia

„Agrofirma Sėklos“, veikiančios po prekės ženklu „Žalia stotelė“, sėklų skyriaus vadovė, vyr. agronomė Liucija Kunigiškytė sako, kad kai kurių sėklų kaina išaugo nuo 8 iki 10 proc.. Tiesa, anot jos, brango ne visos sėklos.

„Kainų augimo priežastis buvo ne tik padidėję energetikos kaštai, bet ir sėklų auginimo kaštai, nes 2021 m. pavasarį ir vasarą buvo nepalankios klimatinės sąlygos, turėjusios neigiamą įtaką sėklų augimui“, – plėtojo mintį L. Kunigiškytė.

Anot jos, kol kas karo Ukrainoje įtakos sėklų kainoms bendrovė dar nejaučia, nes dabartinėms kainoms įtaką padarė nepalankūs sėklų auginimo metai 2021-aisiais.

Jos teigimu, per pastaruosius kelerius metus padidėjo ekologiškų sėklų pardavimai. Taip yra ir šį pavasarį.

„Yra išaugęs dėmesys daržininkystei – pastebėjome, kad mūsų pirkėjas gerokai pajaunėjo. Jauni žmonės taip pat domisi daržovių auginimu ir noriai perka ekologiškas sėklas“, – komentuoja „Agrofirma Sėklos“ sėklų skyriaus vadovė.

L. Kunigiškytė sako, kad ateityje sėklos brangs dėl ženkliai išaugusių pakuočių ir popieriaus kainų, pabrangusių energetinių resursų, trąšų.