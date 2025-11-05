 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Postūmis Nacionalinio stadiono statybose – kas vykdoma?

2025-11-05 17:53 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 17:53

Šeškinėje kylančiame Vilniaus daugiafunkciame Nacionalinio stadiono komplekse pradėti 18 tūkst. vietų stadiono gelžbetonio konstrukcijų montavimo darbai, skelbia generalinė rangovė „Naresta“. Teigiama, kad šių metų pabaigoje stadiono konstrukcijos iškils virš žemės paviršiaus.

Spaudos konferencija Nacionalinio stadiono statybvietėje. ELTA / Dainius Labutis

Spaudos konferencija Nacionalinio stadiono statybvietėje. ELTA / Dainius Labutis

0

„Kol dirbome aikštelėje, stadionas buvo statomas ir surenkamojo gelžbetonio gamykloje – ten jau pagamintos dalys vežamos į objektą ir beliks jas konstruoti vietoje“, – pranešime teigia Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.

„Naresta“ nurodo, kad stadione bus sumontuota daugiau nei 5,5 tūkst. surenkamų gelžbetoninių elementų: kolonos, laiptai, perdangos plokštės, sienos ir tribūnos.

„Tai, jog pasitelkėme tvarią ir pažangią surenkamų konstrukcijų technologiją, kai elementai yra gaminami gamykloje ir surenkami statybų aikštelėje, iš esmės eliminuoja sezoniškumą, didina greitį ir leidžia darbus sklandžiai tęsti visus metus“, – cituojamas bendrovės vadovas Tadas Grincevičius.

Teigiama, kad bendrovė „INHUS“ gelžbetonio konstrukcijos gamina specialiai šiam projektui suprojektuotose ir pagamintose metalo formose, o tokia technologija jau sėkmingai pritaikyta gaminant tribūnas Švedijos stadione, Kauno Žalgirio bei Šiaulių arenose.

„Kiekviena mūsų gaminama konstrukcija yra projektuojama itin tiksliai – ji turi atlaikyti dideles apkrovas ir vibracijas, kurias sukelia tūkstančiai žiūrovų. Stadionuose, kur vienu metu gali šokinėti net 18 tūkst. žmonių, konstrukcijų atsparumas tampa kritiniu veiksniu“, – sako „INHUS“ komercijos direktorius Tadas Raškauskas.

Pirmojo etapo sutartis su generaline pirmojo etapo rangove „Naresta“ apima stadiono su sporto muziejumi statybas, dviejų futbolo treniruočių aikščių bei magistralinių inžinerinių tinklų įrengimą. Jų vertė siekia 70 mln. eurų (be PVM).

Pasak Nacionalinio stadiono komplekso koncesiją perėmusios nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Hanner“ valdybos pirmininko Arvydo Avulio, numatyta, jog visų objektų statybų darbai daugiafunkciame komplekse vyks lygiagrečiai, o tai leis visą projektą baigti vienu metu – 2027-ųjų lapkritį.

2027 m. planuojama užbaigti stadiono, arenos, darželio ir kultūros centro apdailos bei aplinkotvarkos darbus. Daugiafunkcį kompleksą sups naujas parkas.

Teigiama, jog stadiono rūsyje bus įrengtos patalpos muziejui, žaidėjų bei žiniasklaidos erdvėms. Pirmame ir antrame aukštuose suplanuotos žiūrovų zonos bei komercinės erdvės maitinimo įstaigoms, trečiame – pagalbinės ir administracinės patalpos.

ELTA primena, kad „Hanner“ didžiąją dalį bendrovės „Venetus Capital“, kuri yra valdoma fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ ir kuriai priklauso stadiono koncesininkė „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“, akcijų perėmė šį birželį.

Liepą „Hanner“ sudarė rangovų sutartis su statybų bendrovėmis „Naresta“ bei „Kalvasta statyba“.

Teigiamą išvadą Vilniaus Nacionalinio stadiono projektui Europos Komisija (EK) pateikė gegužės pabaigoje.

indeliai.lt

