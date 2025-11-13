 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Politikai spręs, ar žemės ūkis yra strategiškai svarbus valstybei

2025-11-13 07:12 / šaltinis: BNS
2025-11-13 07:12

Seimas ketvirtadienį turėtų galutinai apsispręsti, ar pripažinti žemės ir maisto ūkio politiką strategiškai svarbia Lietuvos vidaus politikos dalimi.

Ūkininkai (nuotr. Valdas Kopūstas/BNS)

1

Parlamentas balsuos, ar priimti tokias Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo pataisas – jas priėmus žemės ūkis ir apsirūpinimas maistu būtų laikomos tokiomis pat strategiškai svarbiomis sritimis kaip energetika, transportas, informacinės technologijos ir telekomunikacijos, finansai bei karinė įranga. 

Vyriausybė siūlo šiuos sektorius pripažinti strategiškai svarbiais, taip užtikrinant šalies gyventojų apsirūpinimą maisto produktais, ypač ekstremaliųjų situacijų ir krizių metu, paskelbus mobilizaciją ar įvedus nepaprastąją ar karo padėtį.

Taip pat siūloma numatyti, kad būtina sudaryti sąlygas konkurencingai žemės ir maisto ūkio plėtrai, užtikrinti saugių, geros kokybės ir plataus asortimento produktų tiekimą rinkai.

Buvęs žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas rugsėjį teikdamas pataisas Seimui sakė, kad kriziniai laikotarpiai, pavyzdžiui, Covid-19 pandemija, parodė, jog maisto grandinės yra trapios, todėl pataisos svarbios stiprinant savarankišką apsirūpinimą maistu.

Jis pridūrė, kad priėmus sprendimą ūkininkai ir maisto pramonė pirmumo tvarka gautų dujų, elektros.

