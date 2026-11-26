Tunelis techniškai yra parengtas eismui, tačiau jam užbaigti dar būtina įrengti papildomus lietaus vandens nuvedimo tinklus, todėl jis kol kas bus atvertas eismui laikinai, ketvirtadienį pranešė valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.
„Šis tunelis yra vienas svarbiausių susisiekimo projektų Tarandės bendruomenei. Suprantame jo svarbą ir žinome, kokių nepatogumų gyventojams sukelia dabartinė eismo situacija, todėl ieškojome sprendimų, kaip sudaryti galimybę žmonėms tuneliu naudotis nelaukiant galutinio projekto užbaigimo“, – pranešime teigė „Via Lietuvos“ Strateginių projektų skyriaus vadovas Vaidrius Andrikonis.
„Via Lietuva“: Tarandės tunelis nuo penktadienio laikinai atveriamas eismui
Nuo Vilniaus pusės vykstantys vairuotojai bus nukreipiami per tunelį – jiems nereikės atlikti kairiojo posūkio per intensyvaus eismo magistralę.
„Via Lietuvos“ teigimu, įprastomis lietaus sąlygomis tuneliu bus galima naudotis, tačiau dėl intensyvių kritulių ar kitų priežasčių jį apsėmus ir negalint saugiai važiuoti, eismas juo bus uždaromas.
Tunelio lietaus nuotekų sistema dar projektuojama, be to, gauti ne visi statybos leidimai. Pasak pranešimo, Vilniaus miesto savivaldybės statybos leidimas jau gautas, likusios procedūros tęsiamos.
„Via Lietuva“ lapkričio pradžioje BNS teigė, kad tunelis eina per dviejų savivaldybių teritorijas, todėl rengiami du atskiri projektai, o tiek miesto, tiek rajono savivaldybių pusėse šiuos leidimus tikimasi gauti lapkritį.
Anot pranešimo, gavus visus reikalingus leidimus, atlikus projekto ekspertizę ir įrengus naują lietaus nuotekų sistemą, bus galima užbaigti likusius projekto darbus. Dalis jų šiuo metu neatliekama, nes įrengiant tinklus jau atliktus darbus tektų perdaryti.
Konkretaus galutinio projekto užbaigimo termino šiuo metu nėra, nes jis priklauso nuo projektavimo ir derinimo trukmės, teigia „Via Lietuva“.
Kaip rašė BNS, tunelis statomas 300 metrų atstumu nuo „Emsi“ degalinės, važiuojant link Ukmergės, jį už 6,2 mln. eurų stato įmonė „YIT Lietuva“.
Vykstant tunelio statyboms piko valandomis šiame ruože susidaro dideli kamščiai. Tikimasi, kad įrengus tunelį spūsčių neliks arba jos gerokai sumažės, o eismo įvykių rizika taps minimali.