Kaip pranešė EK atstovybė Lietuvoje, nuspręsta pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą, Kroatiją, Portugaliją, Rumuniją, Slovėniją ir Slovakiją, nes jos tinkamai į nacionalinę teisę neperkėlė arba visai netaikė ES direktyvos.
Susisiekimo ministerija BNS teigė kol kas negalinti pakomentuoti, nes nėra gavusi jokio oficialaus pranešimo.
EK taip pat nusprendė pradėti tokią procedūrą prieš Estiją bei pateikti pagrįstą nuomonę Latvijai, be to, išsiuntė papildomą oficialų pranešimą Čekijai, nes ji tinkamai neperkėlė direktyvos po ankstesnio pranešimo.
Netinkamo perkėlimo į nacionalinę teisę klausimai susiję su įvairiais įsipareigojimais pagal Eurovinjetės direktyvą – pavyzdžiui, bendros metodikos, kaip apskaičiuoti mokestį už sunkiąsias transporto priemones, taikymas, pareiga siūlyti vinjetes, kurių trukmė proporcinga keliui naudojimo laikui.
Taip pat yra reikalavimas, kad sunkiosioms transporto priemonėms taikomos rinkliavos būtų diferencijuojamos pagal išmetamą CO2 kiekį.
Eurovinjetės direktyva suderinamos taisyklės dėl atstumu grindžiamų rinkliavų ir pagal laiką skaičiuojamų vinječių už naudojimąsi keliais taikant principus „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“.
Valstybės narės turi per du mėnesius pateikti atsakymą ir pašalinti trūkumus, kitu atveju EK gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę. Tuo metu Latvija turi per du mėnesius pateikti atsakymą ir imtis būtinų priemonių, kitaip EK gali nuspręsti bylą perduoti ES Teisingumo Teismui prašydama taikyti finansines sankcijas.
Kaip rašė BNS, Lietuvoje sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos (e. tollingas) sistema įsigalios nuo 2027 metų.