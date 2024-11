Po gaisro liko be namų ir elektros, bet sąskaitas už ją vis tiek turi apmokėti?

„Bendrauju su žmonėmis, kurie gyvena iš socialinių pašalpų, dažnas jų turi įvairių priklausomybių. O vieno iš tų žmonių istorija išskirtinė, vyras gyvena nakvynės namuose, nes jo namuose pernai kilo gaisras. Tačiau nepaisant to, kad vyras negyvena savo namuose, jam ateina sąskaitos už elektra ir kaupiasi skolos“, – pasakoja Finansų konsultantė Elvyra Kudrešovienė, kad organizuojanti finansinio raštingumo užsiėmimus Kaišiadorių socialinių paslaugų centre.

Anot jos, Energijos skirstymo operatorius (ESO) kiekvieną mėnesį paskaičiuoja sunaudotos elektros vidurkį ir siunčia vyrui sąskaitas.

„Jis sąskaitas ignoruoja, todėl jam kaupiasi skola.

Susisiekiau su ESO, tačiau jie niekuo nepadėjo. Vėliau jau iš kitur sužinojau, kad kiekvieną mėnesį reikėtų deklaruoti skaitiklio rodmenis ir ten įrašyti nulį, tik tada nesikaups skola. Tačiau ESO konsultantai net to nesugebėjo pasakyti. Be to, tai nepadėtų, nes vyras neturi galimybės pateikti rodmenų, jis interneto neturi“, – kalbėjo E. Kudrešovienė.

Tada ji dar kartą jau raštiškai kreipėsi į ESO.

„Gavau patvirtinimą, kad į objektą atvyks specialistai. Jie prieš atvykdami ar atvykę žadėjo susisiekti su namo savininku. Jis vėliau pasakojo, kad sulaukė skambučio, tačiau neatsiliepė.

Taigi, tada vėl susisiekiau su ESO specialistais, jie tikino, kad buvo atvykę ir užfiksavo, kad elektros energija name nėra tiekiama. Tačiau sakė, kad skolą, kuri susikaupė teks apmokėti“, – pasakojo E. Kudrešovienė.

Ji skaičiavo, kad susikaupė jau didelė suma.

„Labai gaila žmogaus, jis jau ir pats save nuskriaudė savo gyvenimo būdu. O dabar tikėtina greitai bus paduotas ir antstoliams.

Labai pikta, kad neišeina susitarti su ESO, telefonu apskritai neįmanoma susikalbėti, o išsiuntus užklausą raštu, nesulaukiu atsakymų“, – piktinosi E. Kudrešovienė.

Skolą panaikins?

ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė apgailestavo, kad konsultantai suteikė gyventojui klaidingą informaciją.

„Šiuo metu skaitiklis vyro būste yra demontuotas. Iki to laiko klientas gavo sąskaitas, kurios buvo apskaičiuotos pagal vidutinį suvartojimą, nes rodmenys nebuvo deklaruojami.

Būste įvyko gaisras ir apie jį klientas turi pranešti. Todėl prašome kliento atsiųsti gaisrininkų išduotą pažymą apie įvykusį gaisrą elektroniniu paštu. Nuo pažymoje nurodytos datos sąskaitas galėsime perskaičiuoti“, – komentavo bendrovės atstovė.

Ji patikino, kad sąskaitos bus perskaičiuotos nuo tos dienos, kada įvyko gaisras ir kuri bus užfiksuota gaisrininkų pažymoje.

Būtina deklaruoti rodmenis

ESO primena, kad jeigu gyventojai nevartoja elektros, jie turi deklaruoti tą patį rodmenį, tokiu būdu sąskaita bus išrašoma už 0 kWh.

Nedeklaravus rodmenų, sąskaita bus formuojama pagal vidutinį suvartojimą.

Jeigu gyventojai pateikė laikino elektros energijos nevartojimo prašymą – rodmenų deklaruoti nereikia. Pradėję vartoti elektros energiją, vėl turi pradėti deklaruoti.

Skola gali atsirasti, kai laiku nesumokama už suvartotą elektros energiją arba ESO suteiktas paslaugas. Taip pat skola gali atsirasti, jei ESO užfiksuoja neapmokėtą suvartojimą pagal rodmenis arba pats klientas deklaruoja rodmenis ir per nustatytą laikotarpį nesumoka gautos sąskaitos.