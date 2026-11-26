Pasak O. Belovos, vertinant aviacinio kuro kainos įtaką galutinei kelionės kainai, pirmiausia reikia atskirti reguliariųjų skrydžių ir užsakomųjų (čarterinių) reisų kainodarą, nes jų veikimo logika skiriasi. Anot jos, reguliariųjų oro linijų segmente, kaip matome iš didžiųjų Europos vežėjų pranešimų, 2027 metais prognozuojamas dviženklis bilietų kainų kilimas.
„Tai tiesiogiai susiję su išankstinio kuro kainų apsidraudimo sandoriais: šiemet daugelis oro linijų dar naudojosi iki konflikto Artimuosiuose Rytuose sudarytomis pigesnėmis kuro sutartimis, tačiau šiems apsidraudimams baigiantis, 2027-iesiems kuras fiksuojamas gerokai aukštesnėmis kainomis, o dalis poreikio lieka neapdrausta rinkos kainoms, todėl išaugusios sąnaudos neišvengiamai perkeliamos į bilietų kainas – ypač pigių skrydžių bei ilgesnio nuotolio maršrutuose“, – sakė pašnekovė.
Jai antrina M. O’Leary pabrėždamas, kad iki šiol keleivius nuo kainų šuolio saugojo aviakompanijų iš anksto sudaryti apsidraudimo sandoriai, tačiau jų galiojimas netrukus baigsis.
„Pastaruosius 12 mėnesių rinkos vartotojai buvo apsaugoti, tačiau tie apsidraudimo sandoriai baigiasi. Artimuosiuose Rytuose vis dar nėra jokio sprendimo. Reaktyvinis kuras šiandien kainuoja 170 dolerių už barelį. Tai labai reikšmingas išlaidų šuolis, su kuriuo kitąmet susidursime mes visi. Manau, kad kitais metais skrydžių kainos visoje Europoje pakils 10 proc., o gal net 20 proc.“, – Eltai teigė M. O’Leary.
Didžiausios Europoje pigių skrydžių bendrovės „Ryanair“ vadovas įspėjo, kad kitąmet skrydžių bilietai dėl kylančių naftos kainų gali brangti iki penktadalio.
Savo ruožtu O. Belova pastebi, jog susiduriant su tokiais iššūkiais gali mažėti, iki šiol Europoje buvusi itin populiari, trumpalaikių išvykų paklausa.
„Dėl sąlyginai nedidelių bilietų kainų ir gero pagrindinių Europos sostinių pasiekiamumo trumpos savaitgalio išvykos pastaruosius kelerius metus ženkliai augo. Tačiau aviacinio kuro kainų šuoliai bei reguliarių skrydžių programų optimizavimas – mažinant skrydžių dažnius arba atsisakant kai kurių krypčių – neabejotinai turės įtakos tokių trumpų kelionių dažniui“, – patikino pašnekovė.
Didesnę reikšmę įgyja išankstinis planavimas
Pasak O. Belovos, dėl augančių kuro kainų panaši situacija susidaro ir organizuojant užsakomuosius skrydžius.
„Kuro kainos skaičiuojamos remiantis kontraktais su skrydžių bendrovėmis, kurios taip pat taiko kuro kainų apsidraudimo praktiką. Dėl šios priežasties šiandien sudėtinga pasakyti, kiek tiksliai ateityje brangs kelionės paketas vien dėl kuro kainos pokyčių. Bet kuro kainos dedamoji sudaro apie 60 procentų visos kelionės kainos“, – dėmesį atkreipė pašnekovė.
Savo ruožtu I. Duglas pridūrė, jog kuro kainos padidėjimas turi įtakos ne vien skrydžiams. Anot jos, išaugus kuro kaštams, pabrangsta visos veiklos nuo orlaivių antžeminio aptarnavimo iki techninės priežiūros bei logistikos, todėl išbrangsta ne tik skrydžiai, bet ir visas atostogų komplektas.
„Aukštos degalų kainos daro poveikį ne tik aviacijai, bet ir transporto, logistikos bei kitų paslaugų sektoriams, todėl jų poveikis atsispindi ir bendrame vartojimo krepšelyje. Tad planuojant kitų metų keliones vertėtų numatyti didesnį biudžetą“, – teigė pašnekovė.
Tuo metu O. Belova pabrėžė, jog kritiškai svarbiu tampa išankstinis planavimas. Pasak jos, tai viena iš galimybių, kaip gali pavykti sutaupyti, mat be kylančių kuro kainų, nereikėtų pamiršti ir kurortinėse kryptyse vyraujančios infliacijos.
„Pastaruosius kelerius metus infliacija populiariausioje lietuvių vasaros atostogų kryptyje Turkijoje nuosekliai augo, todėl viešbučiai yra priversti kelti apgyvendinimo kainas. Kitoje populiarioje vasaros atostogų kryptyje – Graikijoje – kainų augimas buvo artimesnis visai euro zonai, tačiau pats vasaros sezonas šioje šalyje yra trumpesnis, o tai taip pat daro įtaką galutinėms apgyvendinimo kainoms“, – Eltai sakė O. Belova.
„Patys viešbučiai taip pat labai suinteresuoti kuo anksčiau užsitikrinti ateinančio sezono užimtumą, todėl nemaža jų dalis išankstiniams pardavimams taiko praėjusio sezono kainas – čia geriausiai ir pasimato išankstinio planavimo ekonominė nauda“, – pridūrė ji.
Anot jos, nors didžioji dalis keliautojų jau aktyviai naudojasi išankstiniais pasiūlymais, ekonominio neapibrėžtumo aplinkybėmis, toks atostogų planavimas taps dar vertingesniu.