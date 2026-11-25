Rygos oro uosto atstovų teigimu, „Ryanair“ kasmet per šventes dažniau skraido populiariausiais maršrutais. Šiemet papildomi skrydžiai keliomis kryptimis suplanuoti nuo gruodžio vidurio iki sausio pradžios.
Daugiau skrydžių numatyta, pavyzdžiui, į Malagą, Stokholmą, Krokuvą, Romą, Londoną, Mančesterį, Rytų Midlandsą ir Milaną. Palyginti su gruodžio pradžia, prieš šventes ir per jas bendrovė planuoja apie 90 papildomų skrydžių, kuriuose pasiūlys maždaug 18 tūkst. papildomų vietų.
„Ryanair“ prognozuoja, kad šį kalėdinį sezoną į Latviją ir iš jos skraidins daugiau kaip 92 tūkst. keleivių.