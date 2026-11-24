Anksčiau visiems „Ryanair“ keleiviams sėdimosios vietos numeris būdavo nurodomas registruojantis 24 valandas prieš skrydį.
Kečiasi sistema dėl vietų paskyrimo
Tačiau dabar bendrovė pakeitė šią tvarką ir keleivių sėdimosios vietos numerį nurodys tik trims valandoms prieš išvykimą likus.
Ši politika pasikeitė praėjusio mėnesio pabaigoje, nors „Ryanair“ apie tai oficialiai nepranešė.
Iki šių pokyčių keleiviai galėjo pasirinkti laisvos vietos parinktį ir 24 valandas prieš skrydį sužinoti, kur sėdės.
Tuomet keleiviams taip pat buvo suteikiama galimybė už papildomą mokestį pasirinkti vietą.
Tai reiškia, kad jeigu norėsite sužinoti savo sėdėjimo vietos numerį anksčiau nei trys valandos iki skrydžio, teks susimokėti papildomai.
„Nemokamų atsitiktinių vietų paskirstymo laiką visada nustato aviakompanija“, – sako „Ryanair“ atstovas spaudai.
„Pernai spalio pabaigoje, perėję prie žiemos tvarkaraščio, šį paskirstymą perkėlėme iš 24 valandų į daugiau nei tris valandas (prieš išvykimą)“, – tęsia jis.
„Šio laiko pakeitimo priežastis – suteikti daugiau laiko tiems keleiviams, kurie nori pasirinkti pageidaujamą vietą“, – priduria atstovas.
„Šią vasarą gavome nemažai skundų, kad keleiviai negalėjo užsisakyti pageidaujamos sėdimosios vietos kelionės dieną, nes ji jau buvo atsitiktinai priskirta kaip laisva vieta likus iki 24 valandų iki išvykimo“, – sako jis.
„Keleiviai, kurie pasirenka nemokamą atsitiktinę vietą, akivaizdžiai nesirūpina, kur sėdės, o jų elektroninis įlaipinimo bilietas automatiškai atnaujinamas likus trims–keturioms valandoms iki išvykimo, t. y. gerokai anksčiau, nei jie atvyksta į išvykimo oro uostą ar prie įlaipinimo vartų“, – priduria atstovas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.