Ši suma, pagrįsta bendrovės pasaulinių pardavimų iki praėjusio ketvirtadienio pabaigos skaičiavimais, yra beveik penkis kartus didesnė už ankstesnės dalies „Grand Theft Auto V“ pasiektą maždaug 800 mln. JAV dolerių rezultatą per pirmąsias 24 valandas 2013 metais.
Niujorke įsikūrusios „Take-Two Interactive“ padalinys „Rockstar“ pranešė, kad iki išleidimo buvo parduota 32,5 mln. žaidimo vienetų, o tai yra rekordas tarp visų platformų.
„Esame nepaprastai sujaudinti žaidėjų visame pasaulyje reakcijos“, – teigė studijos įkūrėjas ir prezidentas Samas Houseris (Semas Houzeris).
Žaidimas prekyboje pasirodė ketvirtadienį. Pirmiausia jis debiutavo Naujojoje Zelandijoje, o vėliau paeiliui startavo kiekvienoje rinkoje, kai šiose suėjo vidurnaktis vietos laiku.
Žaidimo pasirodymas greitai tapo pasauliniu fenomenu ir, stebėsenos platformos „Visibrain“ duomenimis, sulaukė daugiau įrašų socialiniuose tinkluose nei šių metų pasaulio futbolo čempionatas.
Kritikai negailėjo pagyrų žaidimui, kuris apžvalgų platformoje „Metacritic“ įvertintas 99 balais.
„Rockstar“ teigimu, tai yra geriausiai visų laikų įvertintas žaidimas.
Kaip ir ankstesnės dalys, „GTA VI“ yra atvirojo pasaulio veiksmo žaidimas, kuriame žaidėjai laisvai klaidžioja po besidriekiantį miestą, vagia automobilius, vykdo apiplėšimus ir atlieka nusikalstamų grupuočių užduotis. Žaidimas taip pat reikalauja daugiau atidumo nei pirmtakai: tenka stebėti degalų lygį, saugotis gausesnių policijos pajėgų ir netgi atlikti namų remonto darbus.
Šią savaitę žaidimas pelnė aštuonias nominacijas apdovanojimuose „Game Awards“, kurie vyks gruodžio 10 dieną.
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