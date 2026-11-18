TV3 laidoje „Be Tabu“ Simona kiek anksčiau pasakojo, kad sunkiausiu metu sulaukė ne paramos, o peilio į nugarą.
Nuo jos nusisuko ilgametė draugė ir net pati S. Šernės mama, kuri pasirinko buvusio vyro Mindaugo pusę.
Prabilo Simonos Šernės mama
„Mano sunkiausiu gyvenimo laikotarpiu, kai man buvo šitaip sunku, kai aš padariau tą sprendimą, kai aš turėjau per visą tą pereiti, tas žmogus… aš tėčio neturiu amžinatilsį ir mano tėtis visą laiką žinau, kad būtų mane palaikęs, kad ir kas bebūtų, nes tai yra mano tėtis.
Aš bandau dabar įsivaizduoti, jeigu tai nutiktų mano dukrai ir aš nuo jos nusisukčiau, ir palaikyčiau svetimą žmogų, realiai ne dukrą, ne tą žmogų, kurį tu pagimdei. <...> Tai mane labai stipriai įskaudino ir aš nebeprivalau to atleisti ar toleruoti“, – atvirai rėžė ji.
Išgirdusi, ką viešai kalba dukra, galiausiai prabilo ir Simonos mama Irena.
LNK.lt portalui moteris teigė, kad dukrai parašė atvirą laišką, po kurio Simona nusprendė nutraukti ryšius su mama.
„Parašiau visą gyvenimišką, absoliučią tiesą, o tai buvo ne pagal jos plauką. Bendravimą nutraukiau ne aš, o ji.
Ji man parašė: „Daugiau niekada gyvenime man nerašyk ir neskambink, sėkmės“, – sakė S. Šernės mama I. Šernienė.