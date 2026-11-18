Programėlė „SoulDu“ dar neveikia, tačiau į jos laukiančiųjų sąrašą, kūrėjo duomenimis, užsiregistravo daugiau kaip 100 žmonių. Projektą kurianti pora kol kas nesinaudoja investuotojų lėšomis, o kurti programėlę padeda dirbtinis intelektas (DI).
P. Iglesiasas Leyva į Lietuvą pirmą kartą atvyko studijuoti pagal „Erasmus“ programą. Po metų jis grįžo gyventi į Vilnių, kur vėliau sukūrė šeimą. Dabar su žmona Kamile augina mažą sūnų, o pats dirba programinės įrangos srityje.
Apie tai, kodėl nusprendė kurti dar vieną pažinčių programėlę, kuo skiriasi lietuvių ir ispanų požiūris į santykius ir kaip sekasi pradėti verslą Lietuvoje, ispanas papasakojo naujienų portalui tv3.lt.
Lietuvoje pastebėjo kitokį požiūrį į santykius
P. Iglesiasas Leyva pasakoja, kad idėja kurti pažinčių programėlę kilo kalbantis su žmonėmis apie jų patirtis naudojantis jau veikiančiomis platformomis.
Anot jo, daugelį vargina nuolatinis susirašinėjimas su skirtingais žmonėmis, gausus pasirinkimas ir pasimatymai, po kurių paaiškėja, kad partnerių vertybės ar gyvenimo tikslai iš tiesų nesutampa.
„Dažniausiai girdėdavau, kad pažintys tapo tarsi darbu“, – prisimena jis.
Ispanas pastebėjo ir kitą skirtumą. Jo nuomone, Lietuvoje žmonės dažniau ieško rimtų santykių, o Ispanijoje pažinčių programėlės neretai naudojamos neįpareigojančioms pažintims.
„Pietų Europos šalyse poros dažnai draugauja daugelį metų, o svarbius sprendimus atideda iki beveik keturiasdešimties. Lietuvoje žmonės, su kuriais kalbėjausi, tinkamo partnerio paieškas laiko svarbiomis jau būdami vos dvidešimties metų“, – pastebi P. Iglesiasas Leyva.
Jis remiasi ir „Eurostat“ duomenimis, pagal kuriuos lietuviai iš tėvų namų išsikrausto vidutiniškai būdami 22,7 metų, o Ispanijoje ir Italijoje – apie 30 metų.
Skiriasi ir santuokos sudarymo amžius. Lietuvės pirmą kartą išteka vidutiniškai 29,3 metų, ispanės – 35,2 metų, o italės – 34,2 metų. Lietuviai vyrai pirmą kartą veda vidutiniškai 31,6 metų, ispanai – 37,3 metų, rodo P. Iglesiaso Leyvos pateikti duomenys.
Būtent dėl šių skirtumų verslininkas nusprendė naują pažinčių modelį pirmiausia išbandyti Lietuvoje.
Vienu metu galės bendrauti tik su vienu žmogumi
Nauja programėlė nuo kitų pažinčių platformų skirsis tuo, kad naudotojui vienu metu bus pasiūlomas tik vienas galimas partneris.
Pasak kūrėjo, žmogus bus parenkamas atsižvelgiant į išvaizdos, asmenybės ir vertybių kriterijus. Taip abu naudotojai galės skirti daugiau dėmesio bendravimui.
„Daugelis pavargo nuo nesibaigiančių susirašinėjimų ir gausybės pasirinkimų. Sunku susitelkti į vieną žmogų, kai žinai, kad jis tuo pat metu susirašinėja ir susitikinėja su daugybe kitų“, – aiškina P. Iglesiasas Leyva.
Jo manymu, didelis galimų partnerių pasirinkimas ne visada padeda užmegzti rimtus santykius. Vis dėlto kūrėjas pripažįsta, kad toks pažinčių būdas patiks ne kiekvienam.
Kurti pažinčių programėlę padeda dirbtinis intelektas
P. Iglesiasas Leyva anksčiau dirbo keliuose Lietuvos startuoliuose, tačiau galiausiai nusprendė imtis savo projekto.
Kol kas „SoulDu“ jis kuria laisvu nuo pagrindinio darbo metu, o prie projekto prisideda ir žmona.
Anot vyro, augindami mažą vaiką ir abu dirbdami jie turi nedaug laiko, todėl didelę dalį darbų patiki DI.
„Atvirai kalbant, be DI agentų sukurti programėlės nebūtų įmanoma. Jie padeda rašyti ir testuoti programinį kodą, rengti dizaino sprendimus ir analizuoti duomenis. Taip galime atlikti darbus, kuriems anksčiau būtų reikėję gerokai didesnės komandos“, – pasakoja jis.
Tačiau su būsimais programėlės naudotojais, turinio kūrėjais ir partneriais pora bendrauja pati.
Šiuo metu projektas finansuojamas nuosavomis lėšomis. Didžioji biudžeto dalis skiriama programėlės veikimui, naudotojų duomenų privatumui ir saugumui užtikrinti, taip pat nedidelėms reklamos kampanijoms ir bendradarbiavimui su Lietuvos turinio kūrėjais.
P. Iglesiasas Leyva neatmeta galimybės ateityje pritraukti investuotojų, tačiau pirmiausia nori pradėti programėlės veiklą ir parodyti jos rezultatus.
Atskleidė didžiausius verslo kūrimo Lietuvoje iššūkius
Ispanas džiaugiasi, kad Lietuvoje pradėti verslą buvo paprasčiau nei tikėjosi. Daugelį formalumų galima sutvarkyti internetu, o žmonės, jo nuomone, atviri naujoms idėjoms.
Didžiausias iššūkis tapo lietuvių kalba ir būsimų naudotojų pasitikėjimas.
„Pažinčių programėlė yra labai asmeniškas produktas, todėl žmonės turi jausti, kad ji sukurta būtent jiems“, – akcentuoja kūrėjas.
Dėl šios priežasties tiek programėlė, tiek jos socialinių tinklų turinys kuriami lietuvių kalba. Pasak P. Iglesiaso Leyvos, pasirinkti tinkamą bendravimo toną jam padėjo žmona.
„Užsieniečiui iš pradžių reikia šiek tiek kantrybės ir vietinių žmonių pagalbos, tačiau Lietuva svetinga tiems, kurie nori čia ką nors kurti“, – pabrėžia jis.
Kaip uždirbs iš pažinčių programėlės?
Pagrindinėmis programėlės funkcijomis planuojama leisti naudotis nemokamai. Žmonės galės susikurti profilį, užpildyti klausimyną ir gauti jiems parinktą partnerį.
Uždirbti kūrėjai ketina iš papildomų mokamų paslaugų, tačiau mėnesinių prenumeratų kol kas neplanuoja.
Viena iš galimų paslaugų – išsami suderinamumo ataskaita, kurioje būtų nurodyta, kokiose srityse du žmonės sutaria ir kur gali kilti nesutarimų.
Taip pat svarstoma bendradarbiauti su kitomis įmonėmis, kurios programėlės naudotojams galėtų pasiūlyti papildomų paslaugų.
Artimiausias poros tikslas yra pradėti programėlės veiklą Lietuvoje ir pritraukti tiek naudotojų, kad partnerių parinkimo sistema galėtų tinkamai veikti. Vėliau planuojama plėstis į kitus miestus, o ateityje – ir į užsienį.
„Lietuva jau parodė pasauliui, kad čia gali gimti tokių įmonių kaip „Vinted“. Būtų nuostabu, jei „SoulDu“ taptų dar viena visame pasaulyje žinoma Lietuvos įmone“, – tikisi P. Iglesiasas Leyva.