Aktualu susituokusiems: siekiama leisti pasirinkti bendrą pajamų apmokestinimą

Tai numatančias Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pataisas įregistravo Seimo vicepirmininkė Aušrinė Norkienė kartu su kitais parlamentarais.
Projektu siūloma nustatyti, kad bendrai apmokestinamos pajamos apskaičiuojamos sudedant abiejų sutuoktinių pajamas ir jas padalijant perpus, apskaičiuotą mokestį padauginant iš dviejų.
Tokiu būdu, anot A. Norkienės, esant pajamų disproporcijai, būtų apmokestinamas šeimos pajamų vidurkis.
Jei Seimas pritartų, sutuoktiniai, teikdami metinę pajamų mokesčio deklaraciją, galėtų pasirinkti bendrą pajamų apmokestinimą. Toks modelis būtų taikomas tik tuo atveju, jei abu sutuoktiniai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis mokesčių administratoriui patvirtintų savo sutikimą dėl bendro pajamų apmokestinimo. Pasirinkę tokį modelį, sutuoktiniai solidariai atsakytų už mokestinės prievolės įvykdymą.
Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) būtų taikomas kiekvienam sutuoktiniui pagal jam tenkančią pajamų dalį. Tokiu būdu, anot A. Norkienės, abu sutuoktiniai nepraras galimybės gauti NPD. Ji pastebi, kad siūlomas teisinis reguliavimas neturėtų prasmės, jei NPD būtų taikomas tik vieną kartą, bendroms sutuoktinių pajamoms.
Projektu taip pat siūloma apibrėžti atvejus, kada bendras apmokestinimas netaikomas, t. y, kai sutuoktiniai teismo sprendimu gyvena skyrium arba neveda santuokinio gyvenimo, netvarko bendro ūkio, yra deklaravę skirtingas gyvenamąsias vietas. Bendras pajamų apmokestinimas nebūtų taikomas ir tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių yra nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kai mokestiniu laikotarpiu santuoka yra nutraukiama.
Valstybinei mokesčių inspekcijai siūloma nustatyti šio modelio taikymo tvarką.
Projektą parengusios A. Norkienės teigimu, tai būtų nuosaikus reguliavimas, nereikalaujantis kardinalios mokesčių sistemos pertvarkos, nes iš esmės siūloma individualaus apmokestinimo išimtis.
„Ateityje, atsižvelgiant į demografinę situaciją ir siekiant geresnės mokestinės aplinkos šeimai kūrimo, svarstytinas perėjimas nuo individualaus prie šeimos (namų ūkio) apmokestinimo modelio, į apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimą įtraukiant ir vaikus“, – sako Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narė A. Norkienė.
Priėmus įstatymo pataisas, anot jos, mažės mokestinė našta toms šeimoms, kuriose pajamos pasiskirsčiusios netolygiai, sistema taps teisingesnė, sumažės paskatos dalį pajamų slėpti „šešėlyje“ siekiant mažesnio apmokestinimo.
Apmokestinant pajamas, nėra atsižvelgiama į šeimos statusą
Dabartinė gyventojų pajamų mokesčio sistema yra grindžiama individualaus apmokestinimo principu, pagal kurį mokesčio objektas yra kiekvieno asmens, o ne šeimos ar namų ūkio bendros pajamos. Apskaičiuojant mokestinę prievolę neatsižvelgiama nei į šeimos sudėtį, nei į išlaikytinių skaičių.
Kaip pastebi A. Norkienė, Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos Sąjungos šalių (kartu su Suomija, Švedija ir Kipru), kurioje apmokestinant pajamas, nėra atsižvelgiama į šeimos statusą.
„Dėl to šeimos, ypač auginančios vaikus ar turinčios vieną dirbantį sutuoktinį, esant progresinei mokesčių sistemai patiria santykinai didesnę mokestinę naštą. Tais atvejais, kai dėl objektyvių ir teisėtų priežasčių sutuoktinių pajamos yra labai nevienodos, t. y. kai vienas iš sutuoktinių nedirba ar dirba mažiau (pavyzdžiui, augina vaikus), taikant individualų gyventojų pajamų mokesčio tarifą ir pajamoms viršijant įstatyme nustatytas ribas, gali būti greičiau pasiekiama riba, kai asmuo netenka NPD lengvatos, o dėl gyventojų pajamų mokesčio progresyvumo, yra taikomas aukštesnis GPM tarifas. Pagrindiniam šeimos maitintojui netekus NPD lengvatos ar taikant aukštesnį GPM tarifą, nukenčia visa šeima“, – sako A. Norkienė.
Jos duomenimis, Vakarų šalyse, siekiant sumažinti neigiamą mokestinį poveikį šeimai, yra taikomas bendras sutuoktinių pajamų mokesčio apskaičiavimas.
Siūloma, kad GPM įstatymo pataisos įsigaliotų 2028 m. sausio 1 d. Jos būtų taikomas deklaruojant 2027 metų, taip pat vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.
Šiuo metu galiojanti mokesčių sistema nenumato galimybės taikyti bendro sutuoktinių apmokestinimo.