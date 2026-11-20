Šiuo laikotarpiu oro uostas aptarnavo 54,5 tūkst. skrydžių – dviem procentais daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus, o krovinių gabenimo oru apimtys išaugo 48 proc. iki 23,4 tūkst. tonų.
Užimtumas spalį siekė 78 proc.
Vien spalį Rygos oro uostas aptarnavo 650 tūkst. keleivių. Šis skaičius atitiko prognozes, tačiau buvo keturiais procentais mažesnis nei prieš metus. Spalį oro uoste aptarnauti 5867 skrydžiai – keturiais procentais daugiaum nei prognozuota, ir trimis procentais daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus. Tuo tarpu krovinių apyvarta spalį siekė 2704 tonas– 59 proc. daugiau nei praėjusių metų spalį.
Vidutinis lėktuvų vietų užimtumas spalį siekė 78 proc.
Oro uosto duomenimis, keleiviai iš Rygos oro uosto dažniausiai vyko į Vokietiją – 9,9 proc., Jungtinę Karalystę – 8,8 proc., Suomiją – 8,3 proc., Turkiją – 6,1 proc., Daniją – 5,7 proc., Švediją – 5,4 proc. ir Italiją – 5,3 proc.
Daugiausia keleivius iš Rygos oro uosto per dešimt mėnesių skraidino Latvijos nacionalinė oro linijų bendrovė „Air Baltic“ (59 proc.) ir Airijos pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ (19 proc.).
Per visus praėjusius metus Rygos oro uostas aptarnavo 7,111 mln. keleivių – panašiai kaip 2024-aisiais.
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