„Ryanair“ tvirtina, kad Baltijos šalių oro uostų mokesčiai yra per dideli. Prieš metus, motyvuodama 70 proc. padidėjusiais oro uosto mokesčiais, pigių skrydžių bendrovė iš savo žiemos tvarkaraščio Taline išbraukė penkis maršrutus.
Spalį „Ryanair“ komercijos vadovas Jason McGuinness paragino Estiją, Latviją ir Lietuvą sumažinti mokesčius. Jis teigė, kad bendrovės plėtros planai Baltijos šalyse visiškai priklauso nuo to, ar šių šalių vyriausybės ir oro uostai taps konkurencingesni.
Ministras pabrėžia keleivių skaičiaus augimą
K. Leis anksčiau šią savaitę atsakė „Ryanair“ vadovui. Jis teigė, kad bendrovės nuogąstavimai buvo atidžiai išnagrinėti, o oro linijų patiriamas spaudimas šią žiemą yra suprantamas, tačiau Estijos oro susisiekimo veiksnius reikėtų vertinti platesniame kontekste.
„Vis dėlto negalime sutikti su vertinimu, kad Estija yra viena mažiausiai atsigavusių Europos aviacijos rinkų“, – sakė ministras ir pažymėjo, kad 2024 metais Talino oro uostas viršijo ikipandeminį keleivių skaičių ir aptarnavo apie 3,5 mln. keleivių, palyginti su 3,27 mln. 2019 metais. Ministras nurodė, kad pernai keleivių skaičius pasiekė 3,49 mln. ir beveik 7 proc. viršijo ikipandeminį lygį. Jis pridūrė, jog tai rodo, kad Talino oro uosto atsigavimas, palyginti su Europos vidurkiu, buvo palankus.
„Augimas tęsėsi ir 2026 metais. Per pirmuosius dešimt mėnesių Talino oro uostas aptarnavo 3,27 mln. keleivių – 11 proc. daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį“, – pabrėžė jis.
K. Leis teigė, kad 2025–2026 metais iš Talino oro uosto imta skraidinti keleivius 19 naujų maršrutų ir į rinką atėjo naujų oro bendrovių.
„Nors gaila dėl atskirų oro linijų paslaugų apimčių mažinimo, bendra raida rodo nuolatinį oro linijų ir keleivių susidomėjimą Estija“, – sakė jis.
Paskutinį kartą Talino oro uostas mokesčius didino pernai balandį ir šiais metais to daryti neketina.
„Todėl manome, kad šių metų pajėgumų koregavimus reikėtų vertinti platesniame verslo kontekste, o ne priskirti vien prieš 18 mėnesių įvestam mokesčių pakeitimui, – teigė K. Leis. – Mūsų vertinimu, Talino oro uosto mokesčių struktūra regiono kontekste išlieka konkurencinga. Naujų krypčių atsiradimas ir nuolatinis keleivių skaičiaus augimas rodo Estijos rinkos patrauklumą.“
Jis pridūrė, kad kartu oro uostas privalo užtikrinti tvarų savo infrastruktūros ir paslaugų finansavimą.
Naujiems maršrutams – nuolaidos
Talino oro uostas taip pat remia naujų maršrutų atidarymą nuolaidomis.
„Ryanair“ taip pat gali pasinaudoti šiomis galimybėmis, jei atitinka tam tikras sąlygas“, – sakė K. Leis, ragindamas „Ryanair“ tiesiogiai bendrauti su Talino oro uosto vadovybe dėl tolesnių augimo galimybių.
Talino oro uosto valdybos narys Eero Pärgmäe patvirtino ERR, kad tokia schema veikia ir kad daugelis Europos oro uostų taiko panašias skatinimo priemones. Ši programa mažina oro bendrovėms kylančią riziką pradedant skraidinti naujais maršrutais. Pradėjusi skraidyti nauju maršrutu oro bendrovė gali gauti iki 90 proc. nuolaidą oro uosto mokesčiams.
„Ryanair“ taip pat gali gauti paramą tokiomis pačiomis sąlygomis“, – sakė E. Pärgmäe.