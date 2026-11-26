Anksčiau keleiviai galėdavo pasirinkti nemokamą atsitiktinį vietos paskyrimą, o registracijos metu pamatyti, kuri vieta jiems skirta. Jei paskirta vieta nepatikdavo, buvo galima internetu sumokėti ir persėsti į kitą pasirinktą vietą. Dabar tokios galimybės nebebus.
Naujoji tvarka, buvo įvesta praėjusio mėnesio pabaigoje, tačiau bendrovė apie ją oficialiai neskelbė.
Pokyčiai įsigaliojo po to, kai „Ryanair“ pristatė žiemos skrydžių tvarkaraštį, kuriame numatyta 140 naujų maršrutų.
Kas keičiasi skrendantiems su „Ryanair“?
Šis pokytis reiškia, kad keleiviai, kurie norėtų sėdėti prie lango ar prie praėjimo, turės arba rizikuoti ir laukti atsitiktinai paskirtos vietos be galimybės ją pakeisti, arba sumokėti už pageidaujamą vietą iš anksto.
Jeigu keleivis rezervuodamas skrydį nepasirenka ir neapmoka konkrečios vietos, jam nebus rodoma, kur jis sėdės.
Paprastai tariant atsitiktinę vietą pasirinkę keleiviai net ir užsiregistravę į skrydį internetu nežinos savo vietos.
Vietos numerį jie sužinos tik likus trims valandoms iki lėktuvo pakilimo. Tai reiškia, kad keleiviai, pasirinkę atsitiktinį vietos paskyrimą, nebeturės galimybės prieš skrydį pakeisti vietos numerio.
Kodėl „Ryanair“ priėmė tokį sprendimą?
Oficiale bendrovės komentare leidiniui „Irish Examiner“ buvo pabrėžta, kad tokie pakeitimai buvo priimti dėl noro suteikti keleiviams daugiau laiko įsigyti pageidaujamą vietą lėktuve.
„Nemokamų atsitiktinai paskiriamų vietų skyrimo laiką visuomet nustato oro linijų bendrovė. Pereidami prie žiemos tvarkaraščio spalio pabaigoje šį laiką pakeitėme iš 24 valandų iki daugiau nei 3 valandų prieš išvykimą.
Šio pakeitimo priežastis buvo suteikti daugiau laiko tiems keleiviams, kurie nori pasirinkti pageidaujamą vietą. Šią vasarą sulaukėme nemažai skundų, kad kelionės dieną keleiviai nebegalėjo įsigyti norimos vietos, nes ji jau būdavo atsitiktinai paskirta kitam keleiviui likus iki 24 valandų iki išvykimo.
Keleiviai, kurie renkasi nemokamą atsitiktinę vietą, akivaizdžiai neprieštarauja, kur sėdės, todėl jų elektroninis įlaipinimo bilietas automatiškai atnaujinamas likus 3–4 valandoms iki išvykimo. Tai įvyksta gerokai anksčiau, nei jie atvyksta į oro uostą ar prie įlaipinimo vartų“, – nurodė bendrovė.
Paprastai tariant, bendrovė, vėliau paskirdama nemokamas vietas, suteikia keleiviams daugiau laiko įsigyti norimas vietas ir taip tikisi padidinti papildomas pajamas.