Iš Meksikos į Paryžių ir į Vilnių skridęs lietuvis sužinojo, kad oro uoste teks palaukti, mat dėl stipraus šoninio vėjo lėktuvo pilotas buvo priverstas skristi ne pagal planą.
„Klausimas aero ekspertams: airBaltic BT966, beveik jau nusileido, staiga prie pat žemės pakyla ir skrenda į Rygą – ne į Kauną. Paaiškinimas – stiprus šoninis vėjas. Tačiau tuoj po jo leidžiasi „Wizzair“, leidžiasi LOT, leidžiasi „Lufthansa“. Oro uostas nieko nežino, sako piloto sprendimas“, – rašė tuo metu lietuvis.
Portalui tv3.lt lietuvis pasakojo, kad važiavo pasiimti parskrendančio šeimos nario, tačiau laukimą pakeitė nerimas. Dėl stipraus vėjo lėktuvas apsigręžė ir skrido į Latviją.
„Taip ir buvo, kad jie beveik leidosi ir prieš nusileidžiant staiga pakilo ir nusileido į Rygą. Tada jie Rygoje užsipylė kuro, skrido atgal ir nusileido.
Jiems ten nebuvo nieko paaiškinta. Aš kai į oro uostą paskambinau – oro uostas nieko nežinojo ir pasakė, kad kapitonas priėmė sprendimą skirsti į Rygą, nes oro sąlygos blogos ar panašiai. Mano vienas bičiulis sako panašiu metu leidosi – tai tikrai buvo labai stiprus vėjas“, – pasakojo lietuvis.
Apie šį atvejį tuo metu naujienų portalui tv3.lt pakomentavo Lietuvos oro uostų atstovas. Jis sako, kad priežastis tikrai nebuvo techninis gedimas.
„Aviacijoje viskas yra daroma prioritetu laikant keleivių saugumą, todėl orlaivių įgulos ir pilotai priima būtinus sprendimus atsižvelgiant į to momento sąlygas ore arba ant žemės.
Šiuo konkrečiu atveju, mūsų žiniomis, pilotas priėmė sprendimą nesileisti Vilniaus oro uoste dėl stipraus tuo metu buvusio šoninio vėjo.
Kitą oro uostą, kuriame orlaivis leisis, renkasi pati oro bendrovė ir įgula, tai priklauso nuo daugelio planavimo ir techninių kompanijos aspektų, bet ne visada reiškia, kad bus pasirinktas pats artimiausias oro uostas, nes tai nėra techninis gedimas, dėl kurio reikia kuo skubiau leistis“, – tuo metu teigė jis.
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