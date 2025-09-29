Pieno ir jo produktų kokybė „Maximoje“: griežta tvarka ir kontrolė nuo laboratorijų iki parduotuvių lentynų

„Maximos“ Kokybės ir kontrolės skyriaus vadovė Dovilė Butkauskaitė dalinasi, kad „Maximoje“ prekių kokybės kontrolė apima tris etapus – pas tiekėją, sandėlyje ir parduotuvėje. „Visi šie žingsniai atliekami siekiant užtikrinti maksimalią kokybės kontrolę, kad pirkėjai galėtų būti ramūs žinodami, jog „Maximoje“ prekių kokybė – užtikrinta, nes triskart patikrinta“, – sako ji ir pabrėžia, kad skirtingoms prekių kategorijoms taikomi skirtingi kokybiniai patikros reikalavimai.
Pasak „Maximos“ atstovės, darbui su pieno ir jo produktų kategorijos kokybės kontrole, kone svarbiausias veiksnys, užtikrinantis šių produktų kokybę, viso prekės gyvavimo metu – nuolatinė temperatūros kontrolė.
„Ją tikriname visoje tiekimo grandinėje – nuo tiekėjo iki tol, kol pasiekia pirkėją. Todėl, jei tai nėra aukštoje temperatūroje apdoroti pieno produktai, turintys ilgą tinkamo vartoti galiojimo laiką, jie yra pristatomi, sandėliuojami ir laikomi prekybos salėje šaldytuvuose, kurių temperatūra – ne aukštesnė nei 4 laipsnių“, – paaiškina „Maximos“ atstovė.
Prioritetas – lietuviška arba originali kilmė
Pasak D. Butkauskaitės, šiuo metu daugiau nei 55 proc. viso „Maximoje“ esančių pieno ir jo produktų kategorijos asortimento sudaro lietuviška produkcija. Likusi dalis – atkeliauja iš kaimyninių ar kitų Europos valstybių.
„Be to, džiaugiamės, kad pirkėjams šioje kategorijoje galime pasiūlyti autentišką sūrių asortimentą, atkeliavusį iš originalios kilmės šalių – apie 80 proc. viso sūrių asortimento „Maximoje“ atvyko iš ten, kur įprastai jis ir yra gaminamas. Pavyzdžiui, burata – iš Italijos, feta – iš Graikijos, masdamas – iš Nyderlandų bei panašiai“, – pasakoja ji.
Kad „Maximos“ parduotuves pasiektų itin aukštos kokybės prekės, skiriamas ypatingas dėmesys kuriant glaudų darbinį santykį su gamintojais. Jis – neatsiejama patikimos partnerystės dalis, įsitikinant, kad gamintojas kaip ir prekybos tinklas vienodai supranta maisto saugos ir kokybės kontrolės procesų būtinumą.
„Siekiant susipažinti su įmonėse veikiančiomis vidinėmis kokybės kontrolės sistemomis, periodiškai vykdome vizitus tiek pradedant darbą su nauju tiekėju, tiek tęsiant bendradarbiavimą su esamais partneriais. Pavyzdžiui, lankydamiesi vietinių ar užsienio pieno ir jo produktų gamintojų įmonėse, stebime ne tik kokybės užtikrinimo procesus, bet ir susipažįstame su visais gamybos etapais – nuo žaliavų priėmimo, mėginių ėmimo iki tyrimų laboratorijose. Beje, į papildomus nepriklausomų ekspertų tyrimus akredituotuose laboratorijose investuojame ir patys“, – sako D. Butkauskaitė.
Nenutrūkstamas kasdienių prekių tiekimas į „Maximos“ parduotuves
Nors pieno ir jo produktų kategorijos gamintojai turi veikiančias savas griežtas vidines kokybės kontrolės procedūras, prekėms atkeliavus į pernai atidarytą centralizuotą „Maximos“ logistikos sandėlį, jos yra dar kartą patikrinamos prekių priėmėjų. Iš pradžių tikrinamas transportas, kuriame prekės buvo pristatytos. Žiūrima, ar išlaikytas temperatūrinis režimas, tikrinami dokumentai, pateikiama termograma ir tik tada, kai šie kriterijai yra tinkami, prekes galima iškrauti.
„Pienui ir jo produktams atsidūrus mūsų sandėlyje, jų tolimesnė kelionė priklauso nuo to, ar prekės skirtos sandėliuoti, ar būti išrūšiuotos į parduotuves dar šiandien. Sandėlyje, 2 laipsnių temperatūrinio režimo zonoje laikome tas šios kategorijos prekes, kurias įprastai užsakome dideliais kiekiais ir tai yra produktai, galiojantys ilgiau nei 7 dienas. Kol šios prekės sandėliuojamos, jų galiojimai yra nuolat stebimi ir tikrinami mūsų sandėlio darbuotojų kelis kartus per dieną“, – paaiškina D. Butkauskaitė.
Kiti produktai, kurių galiojimo terminas yra trumpesnis, į tinklo parduotuves iškeliauja per 12–14 valandų nuo jų gavimo dėka „Maximos“ logistikos centre esančios modernios, 700 m ilgio prekių rūšiavimo konvejerinės sistemos, vadinamos sorteriu. Joje paskirstyti prekes pagal atitinkamus kiekius padeda ir trys robotai.
„Suprognozuoti ir užtikrinti būtinus kiekius į parduotuves mums padeda veikianti efektyvi prekių planavimo programa, pateikianti tikslias prognozes ir poreikius, kiek ir kokių produktų turime pristatyti į visas Lietuvos „Maximas“. Visa tai leidžia užtikrinti kasdienį, nenutrūkstamą prekių tiekimą į mūsų parduotuves ir būti įsitikinus, kad „Maximos“ pirkėjus visada pasiekia šviežia, itin aukštos kokybės produkcija“, – sako „Maximos“ Kokybės ir kontrolės skyriaus vadovė.
Paskutinės dienos galiojimo pieno produktų lentynose – nėra
Kaip ir sandėlyje, taip ir atkeliavusios į „Maximos“ parduotuves, pieno ir jo produktų kategorijos prekės dar kartą yra tikrinamos jau parduotuvėse dirbančių prekių priėmėjų – atliekama vizualinė pristačiusio transporto patikra, matuojama temperatūra.
„Prekių priėmėjui įvertinus gautų prekių kokybę, jos iškeliauja iškart į prekybos salę arba būna laikomos rampoje, atitinkamo temperatūrinio režimo šaldytuvuose. Jų temperatūrą „Maximos“ parduotuvių darbuotojai tikrina ir rampoje, ir prekybos salėje du kartus dienoje: ryte ir vakare“, – sako D. Butkauskaitė.
Pasak „Maximos“ Kokybės ir kontrolės skyriaus vadovės, kiekvienas pieno ir jo kategorijos produktas prekybos salėje į šaldytuvą darbuotojų dedamas pagal griežtą metodą, vadinamą „FEFO“ (angl. First Expire, First Out). Tai reiškia, kad į šaldytuvo lentynos galą patenka tos prekės, kurios turi ilgiausią galiojimą, o lentynos priekyje – galiojančios šiek tiek trumpiau.
„Tai nereiškia, kad šaldytuvo priekyje esančios prekės yra tinkamos vartoti tik vieną ar dvi dienas. Paskutinės dienos galiojimo prekių pieno ir jo produktų kategorijos skyriuje nėra, nes prekės, skirtos suvartoti per šiandien ar rytoj, „Maximoje“ turi atskirą joms išskirtą vietą ir yra parduodamos pigiau, t. y. sumažinta antra kaina“, – paaiškina „Maximos“ atstovė ir priduria, kad skiriamuoju ženklu „Sumažinta kaina“ pažymėti produktai prekybos tinkle – itin populiarūs.
