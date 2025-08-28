Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Pervesk“ – 130 tūkst. eurų bauda už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus

2025-08-28 10:31 / šaltinis: BNS
2025-08-28 10:31

Lietuvos banko (LB) valdyba skyrė elektroninių pinigų įstaigai „Pervesk" 130 tūkst. eurų baudą už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus.

Eurai (nuotr. SCANPIX)

Lietuvos banko (LB) valdyba skyrė elektroninių pinigų įstaigai „Pervesk“ 130 tūkst. eurų baudą už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus.

0

Kaip pranešė LB, atlikus patikrinimą, nustatyta, kad pradėdama tarptautinius santykius su trečiųjų valstybių finansų įstaigomis, „Pervesk“ nesurinkdavo pakankamai informacijos, kad galėtų įvertinti riziką, be to, neužtikrino kontrolės didesnės rizikos klientams.

Taip pat nurodoma, kad „Pervesk“ darbuotojai, kurių pareigos susijusios su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, nebuvo tinkamai supažindinti su šios srities vidaus politika ir procedūromis.

Be to, įstaiga neužtikrino, kad būtų tinkamai valdomi interesų konfliktai, kai paslaugos teikiamos su įstaiga ir jos naudos gavėjais susijusiems klientams, taip pat neužtikrino tinkamos platintojų kontrolės reglamentavimo. Už tai LB skyrė įspėjimą.

LB teigia, jog skiriant poveikio priemones, atsižvelgta, kad „Pervesk“ savo iniciatyva ėmėsi priemonių pažeidimams šalinti ir užkirsti kelią jų pasikartojimui ateityje, atliko nepriklausomą auditą. „Pervesk“ taip pat įpareigota pašalinti likusius pažeidimus bei trūkumus ir pateikti galutinę tai patvirtinančią audito išvadą.

