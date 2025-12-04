 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Perspėja sostinės vairuotojus – svarbioje sankryžoje keičiasi eismo tvarka

2025-12-04 13:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-04 13:35

Dėl vandentiekio tinklų avarijos, gruodžio 4 d. (šiandien) nuo 14 val. iki preliminariai 22 val. keičiasi eismo tvarka Olandų gatvėje šalia Olandų–T.Kosciuškos–Antakalnio gatvių žiedinės sankryžos (vadinamojo Olandų žiedo), rašoma savivaldybės pranešime spaudai.

Perspėja vairuotojus: prie Olandų žiedo keičiasi eismas dėl vandentiekio tinklų avarijos

Dėl vandentiekio tinklų avarijos, gruodžio 4 d. (šiandien) nuo 14 val. iki preliminariai 22 val. keičiasi eismo tvarka Olandų gatvėje šalia Olandų–T.Kosciuškos–Antakalnio gatvių žiedinės sankryžos (vadinamojo Olandų žiedo), rašoma savivaldybės pranešime spaudai.

REKLAMA
0

Minėtu laikotarpiu eismas Olandų gatvės atkarpoje tarp Vasaros g. ir žiedinės sankryžos (žiedinės sankryžos kryptimi) vyks tik antra eismo juosta. Iš M. K. Paco gatvės įvažiavimas į Olandų gatvę vyks eismo reguliuotojų pagalba. Įvažiuoti ir išvažiuoti iš stovėjimo aikštelės šalia Šv. Petro ir Povilo bažnyčios eismo ribojimų metu bus galimas tik per M. K. Paco gatvę (laikinai uždaromas įvažiavimas iš žiedinės sankryžos šalia Antakalnio g.). Stovėjimo aikštelėje laikinai draudžiamas autobusų eismas ir stovėjimas – jiems rekomenduojama naudotis stovėjimo aikštele Kirkuto alėjoje.

Vairuotojai įspėjami, kad gali formuotis spūstys, ypač Olandų gatvėje žiedinės sankryžos kryptimi, todėl prašoma rinktis alternatyvius maršrutus ir keliones planuotis su laiko atsarga.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų