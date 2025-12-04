Perspėja sostinės vairuotojus – svarbioje sankryžoje keičiasi eismo tvarka

Minėtu laikotarpiu eismas Olandų gatvės atkarpoje tarp Vasaros g. ir žiedinės sankryžos (žiedinės sankryžos kryptimi) vyks tik antra eismo juosta. Iš M. K. Paco gatvės įvažiavimas į Olandų gatvę vyks eismo reguliuotojų pagalba. Įvažiuoti ir išvažiuoti iš stovėjimo aikštelės šalia Šv. Petro ir Povilo bažnyčios eismo ribojimų metu bus galimas tik per M. K. Paco gatvę (laikinai uždaromas įvažiavimas iš žiedinės sankryžos šalia Antakalnio g.). Stovėjimo aikštelėje laikinai draudžiamas autobusų eismas ir stovėjimas – jiems rekomenduojama naudotis stovėjimo aikštele Kirkuto alėjoje.
Vairuotojai įspėjami, kad gali formuotis spūstys, ypač Olandų gatvėje žiedinės sankryžos kryptimi, todėl prašoma rinktis alternatyvius maršrutus ir keliones planuotis su laiko atsarga.