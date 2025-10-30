Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Paskutinė galimybė pasiplaukioti laivu Neryje: štai nuo kada baigiamas laivybos upe sezonas

2025-10-30 07:52 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 07:52

Vilniuje ketvirtadienį baigiamas laivybos Neries upe sezonas, pranešė savivaldybės įmonė „Judu“.

Rudeninis Vilnius. ELTA / Jonas Balčiūnas

Vilniuje ketvirtadienį baigiamas laivybos Neries upe sezonas, pranešė savivaldybės įmonė „Judu“.

0

Pasak „Judu“, šio sezono pabaigos data pasirinkta, remiantis Vidaus vandenų kelių direkcijos įsakymu, kuriame nurodyta, kad sezono pabaiga Neries upe yra spalio 31 dieną.

Visuomeninė laivyba Nerimi prasidėjo liepos pabaigoje, tam pernai pritarė Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

Keturis elektrinius laivus už 1,85 mln. eurų sostinės savivaldybė įsigijo iš Latvijos elektrinių laivų gamintojos „BIC“, vieno laivo kaina siekia 450 tūkst. eurų.

Elektriniai laivai „Rytas“ ir „Lašiša“ plaukia maršrutu, jungiančiu Mindaugo tiltą ir Verslo trikampį. Visa kelionė trunka apie 40 minučių, o reisai vykdomi pagal reguliarų tvarkaraštį – maždaug kas 50 minučių. 

