TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seime – susirūpinimas dėl upių: iš vandens kelių sąrašo siūloma išbraukti Nerį

2025-10-19 08:34 / šaltinis: ELTA
2025-10-19 08:34

Susirūpinus dėl aplinkosauginių reikalavimų pažeidimų vykdant valymo ir kitus darbus Nemune, Neryje bei Siesarties upėje, Seimo Aplinkos apsaugos komitetas pavedė Aplinkos ministerijai parengti įstatymų paketą, skirtą efektyvesnei upių apsaugai.

Naujas transportas Vilniuje – elektriniai keleiviniai laivai (nuotr. Vilniaus miesto savivaldybės)

Susirūpinus dėl aplinkosauginių reikalavimų pažeidimų vykdant valymo ir kitus darbus Nemune, Neryje bei Siesarties upėje, Seimo Aplinkos apsaugos komitetas pavedė Aplinkos ministerijai parengti įstatymų paketą, skirtą efektyvesnei upių apsaugai.

Ypatingą dėmesį planuojama skirti vidaus vandenų kelių statusui, jų naudojimui, apsaugos priemonėms. 

Seimo komitetas siūlo peržiūrėti ir tobulinti Vidaus vandenų transporto kodeksą bei aplinkosauginius reikalavimus. Beje, vienas iš siūlymų yra išbraukti iš vandens kelių sąrašo Neries upę. 

„Būtina pagaliau iš vidaus vandens kelių išbraukti Neries upę, taip apsaugant nuo užmojų atverti ją aktyviai laivybai, kas pasmerktų upės ekosistemas pražūčiai“, – Eltai sakė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas. 

Taip pat rekomenduojama įtvirtinti asmeninę vadovų atsakomybę už sistemingus pažeidimus.

Pasak L. Jonausko, reikia pagaliau sudėti visus taškus ir sustiprinti upių apsaugą, nes pažeidimai upėse jau tampa tendencija. 

„Apmaudu matyti, kai šioje srityje fiksuojami didelio masto aplinkosauginiai pažeidimai. Valymo darbai tampa išties upės gilinimo darbais, statybos darbai atliekami taip, lyg jie būtų vykdomi sausumoje: kasama su sunkiąja technika, į upę pilamas gruntas, nukasinėjamas upės dugnas ten, kur kažkas įsigeidė“, – sakė L. Jonauskas. 

Aplinkos apsaugos departamento specialistai, anot jo, nustatė pažeidimus, kai Neries upės vagos atkarpoje Kaune nuo Brastos iki Jonavos gatvės nukasta sala, taip pat užpilta upės dalis, pakeista vaga. 

„Aplinkosaugininkai dar skaičiuoja, kokia padaryta žala aplinkai. Valymo darbai tapo gilinimo darbais ir Nemune, kur ties Alytumi ir Druskininkais padaryti reikšmingi aplinkosauginiai pažeidimai su reikšmingu neigiamu poveikiu žuvims daugiau nei 3 kilometrų ilgio ruože“, – sakė L. Jonauskas. 

Pasak jo, Aplinkos apsaugos komitetas nagrinėjo ir atvejį, kai kelyje Vilnius–Utena, vykdant remonto darbus šalia Molėtų „Via Lietuva“, Siesarties upės pralaidai įrengė vamzdį, pro kurį turi tekėti ne tik upė, bet ir pro jį turės plaukti baidarės bei valtelės. 

„Upės nukreipimas per vamzdį yra vienas iš didžiausių absurdų, kurį teko matyti. Tokie sprendimai tiesiog prasilenkia su sveiku protu, ką jau kalbėti apie žalą gamtai ir poveikį natūralios upės vagos tėkmei, kuri dabar nukreipta per gofruoto metalo vamzdį“, – teigė Seimo narys L. Jonauskas.  

Parengti ir pateikti teisės aktų pakeitimus, skirtus upių ekosistemų aplinkosauginių pažeidimų prevencijai ir užkardymui,  Aplinkos ministerijai pasiūlyta iki Seimo pavasario sesijos pradžios.

Į viršų