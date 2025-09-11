Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Paskirtasis finansų ministras: prikišau nagus prie to, kad Vyriausybėje nebūtų svarstoma PVM lengvata daržovėms

2025-09-11 09:18 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 09:18

Paskirtasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas prisipažino prisidėjęs prie to, kad naujosios Vyriausybės programoje nebeliktų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatos daržovėms. Anot jo, ši priemonė prisideda prie prekybos centrų pelno didinimo, o ne skatina sveiką mitybą.

Gitanas Nausėda ir Kristupas Vaitiekūnas BNS Foto

Paskirtasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas prisipažino prisidėjęs prie to, kad naujosios Vyriausybės programoje nebeliktų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatos daržovėms. Anot jo, ši priemonė prisideda prie prekybos centrų pelno didinimo, o ne skatina sveiką mitybą.

1

„Prie PVM (pridėtinės vertės mokesčio – ELTA) lengvatos daržovėms, turiu prisipažinti, kad aš prikišau nagus“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė K. Vaitiekūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Iš tikrųjų, ši priemonė buvo labai netaikli, tai tiesiog yra prekybos centrų rėmimas. Kas ką besakytų, mes turime pavyzdžių, ministerijoje yra pilna išanalizuotų kitų šalių pavyzdžių, kur buvo nueita šiuo keliu ir vienintelis efektas, kuris yra pasiekiamas, tai, kad tai atgula prekybininkų pelnuose“, – tęsė jis.

XIX-osios, Gintauto Palucko Vyriausybės programoje buvo numatyta skatinti sveikatai palankaus maisto vartojimo kultūrą, užtikrinti informavimą sveikatingumo, sveikatai palankios mitybos klausimais, o kartu ir įvesti 5 proc. lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą šviežiems vaisiams, daržovėms ir uogoms. Naujosios, XX-osios Vyriausybės programoje šio punkto nebėra.

