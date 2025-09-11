Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Paskirtasis finansų ministras atskleidė, iki kiek maždaug gali didėti minimalus atlyginimas

2025-09-11 08:40 / šaltinis: BNS
2025-09-11 08:40

Realiausia, jog minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) kitąmet didės iki maždaug 1153 eurų (iki mokesčių) – kiek siūlo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), sako paskirtasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

0

Dėl to kokia kitąmet turėtų būti minimali alga šią savaitę nesutarus Trišalei tarybai, K. Vaitiekūnas tikina, jog SADM pasiūlymas yra pagrindinis, tačiau yra ir kitų MMA kėlimo scenarijų.

„Manau, kad šitas (didinti iki 1153 eurų – BNS), kol kas, būtų pagrindinis scenarijus, bet, turbūt, yra ir kiti skaičiai“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė K. Vaitiekūnas.

„Tai vienas iš scenarijų, kurį turime įsivertinę“, – teigė jis.

SADM siūlo, jog įvertinus ekonomikos augimo tempą MMA nuo 2026 galėtų augti 115 eurų, arba 11,1 proc. iki 1153 eurų (iki mokesčių) – tai sudarytų 47,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio (VDU).

Jeigu toks dydis būtų patvirtintas, mažiausiai uždirbantys darbuotojai į rankas gautų maždaug 59 eurais daugiau – apie 836 eurus.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad MMA turi didėti tokiu pačiu tempu, kaip augo ir iki šiol, bet, anot jos, MMA turi nustatyti ne Vyriausybė, o susitarti socialiniai partneriai.  

BNS rašė, kad Lietuvos banko skaičiavimais, siekiant, jog MMA kitąmet pasiektų pusę VDU ji turėtų augti 15,4 proc. iki 1198 eurų (prieš mokesčius). Norint pasiekti 45 proc. MMA ir VDU santykį, MMA turėtų didėti 3,9 proc. iki 1078 eurų, o siekiant 47,5 proc. santykio – 9,7 proc. iki 1138 eurų.

MMA nuo šių metų pradžios augo 12,3 proc. (114 eurų) iki 1038 eurų. Pernai ji sudarė 44,6 proc. VDU.

