Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Panevėžys skelbia šildymo sezoną visame mieste

2025-10-03 12:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 12:51

Penktadienį Panevėžyje pradedamas šildymo sezonas, pranešė vietos savivaldybė.

Šildymas BNS Foto

Penktadienį Panevėžyje pradedamas šildymo sezonas, pranešė vietos savivaldybė.

REKLAMA
0

Anot jos, nuo penktadienio bus šildomos biudžetinės įstaigos, įmonės bei gyvenamieji namai.

Miesto ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigos šildymą pradėjo nuo trečiadienio.

ELTA primena, jog nuo antradienio šildymas pradėtas visame Vilniaus mieste, nuo ketvirtadienio – visoje Vilniaus rajono savivaldybėje ir Kaune.

Nuo trečiadienio šildymo sezonas ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose pradėtas Šiauliuose ir Vilniaus rajono savivaldybėje.

Daugiabučius ir kitas įstaigas Šiauliai  ir Klaipėda pradės šildyti nuo kitos savaitės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų