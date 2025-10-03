Panevėžys skelbia šildymo sezoną visame mieste

Anot jos, nuo penktadienio bus šildomos biudžetinės įstaigos, įmonės bei gyvenamieji namai.
Miesto ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigos šildymą pradėjo nuo trečiadienio.
ELTA primena, jog nuo antradienio šildymas pradėtas visame Vilniaus mieste, nuo ketvirtadienio – visoje Vilniaus rajono savivaldybėje ir Kaune.
Nuo trečiadienio šildymo sezonas ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose pradėtas Šiauliuose ir Vilniaus rajono savivaldybėje.
Daugiabučius ir kitas įstaigas Šiauliai ir Klaipėda pradės šildyti nuo kitos savaitės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!