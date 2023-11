Palieka pirkėjų sąžinei: įkainoja ir 25 eurais, bet pardavinėja be pardavėjų – apsivogė tik vienas

Portalo tv3.lt skaitytoja vilnietė Emilija stebėjosi, kad prekybos centre „Helios city“ gėlių parduotuvė „Vanilės žiedas“ neturi pardavėjo.

„Prekybos centro salelėje išdėliotos pamerktos puokštės, jų kainos svyruoja 10–25 eurų. Šalia padėta lentelė su instrukcija, kaip jas patiems nusipirkti. Taigi pirkėjas išsirenka puokštę, tada bankinių kortelių skaitytuve įveda tos puokštės ar kelių puokščių kainas ir spaudžia žalią patvirtinimo mygtuką. Apmoka įprastai, priglaudžia arba įstato kortelę į skaitytuvą.

Paprasčiau tariant paimi gėles, įvedi kainą, sumoki ir viso gero“, – pasakojo moteris.

Ji pastebėjo, kad savitarnos parduotuvėje žmonės perka gėles.

„Tuo metu, kai aš apžiūrėjau puokštes pirkėjų nebuvo, tačiau net keletas vazų jau buvo tuščios. Vadinasi, kad žmonės dalį puokščių jau buvo nupirkę“, – sakė Emilija.

Ji stebėjosi parduotuvės savininkų išmone ir pirkėjų sąžiningumu.

„Tikrai patogu pačiai rinktis gėles, niekas neskubina ir nebando įsiūlyti, ko galbūt net nenoriu.

Tačiau, juk gali pasitaikyti, kai žmogus tiesiog pasiima puokštę ir išeina, kas jį sulaikys, juk parduotuvė neturi darbuotojo, kuris prižiūrėtų tvarką ir stebėtų pirkėjus. Tokio tipo parduotuvės gali tapti masalu vagims“, – svarstė moteris.

Be to, anot Emilijos, juk ne visi patys moka naudotis kortelių skaitytuvu.

„O jeigu man neišeis įvesti sumos arba padarysiu klaidą? Kas man padės?

Yra nurodytas telefonas pasiteirauti, tačiau jeigu tuo metu niekas neatsilieps arba žmogus nesugebės padėti nuotoliu“, – baiminosi moteris.

Vieną puokštę nesąžiningas pirkėjas jau pavogė

Parduotuvės „Vanilės žiedas“ atstovė pasakojo, kad pasitiki savo klientais.

„Norėjome klientams pasiūlyti patogesnę alternatyvą įsigyti gėlių. Ir atsiskaitymas patogesnis, kai visi pinigai eina per banką. Be to, siekiame ugdyti pasitikėjimą ir bendradarbiavimą su žmonėmis.

Tokiu būdu žmonėms patogiau ir paprasčiau įsigyti gėlių, kai nėra darbuotojo. Jie viską daro patys, tiek išsirenka gėles, tiek už jas sumoka“, – tikino parduotuvės atstovė.

Ji pasakojo, kad tokio tipo parduotuvių Lietuvoje jau yra.

„Nesame vieninteliai pasiūlę žmonėms tokią paslaugą. Sekėme kitų pavyzdžiu. Savitarnos parduotuvę atidarėme rugpjūčio mėnesį. Kol kas turime tik vieną savitarnos parduotuvę, bet turime planų plėstis“, – apie ateitį kalbėjo parduotuvės atstovė.

Ji tikino, kad nesąžiningų pirkėjų beveik nepasitaiko.

„Tik vieną kartą pirkėjas išėjo taip ir nesumokėjęs už gėlių puokštę. Jis tiesiog paėmė kampe pamerktą puokštę ir ją išsinešė. Daugiau incidentų neturėjome. Džiaugiuosi tokio tipo parduotuve ir jos pirkėjais.

Be to, neturime darbuotojo, todėl pirkėjams galime pasiūlyti šiek tiek mažesnes kainas“, – atkreipė dėmesį parduotuvės atstovė.