„Omniva“ šiemet trečiąjį ketvirtį dirbo pelningai

Tokį rezultatą bendrovė paaiškina siuntų srautų ir pajamų augimu – siuntų per metus padaugėjo 14 proc. iki 13,0 mln., o pardavimų pajamos augo 13 proc. iki 38,8 mln. eurų.
Anot pranešime, pagrindinė augimo varomoji jėga vėl buvo tarptautinis siuntų tranzitas – apimtys didėjo 29 proc., pajamos – 47 procentais.
Augimas fiksuotas ir vidaus rinkoje, kuriai priskiriamos trys Baltijos valstybės: 9 proc. apimtimis ir 10 proc. pajamomis. Kita vertus, teigiama dinamika užfiksuota Lietuvoje ir Latvijoje, o Estijoje – susitraukimas.
Bendrovė pažymi, jog pelningą veiklą trečiąjį šių metų ketvirtį lėmė ir pavasarį parengto išlaidų optimizavimo plano įgyvendinimas, leidęs išlaidas darbo jėgai ir pagalbinėms veikloms sumažinti penktadaliu.
Estijos valstybinės „Eesti Post“ valdoma „Omniva“ teikia siuntų, pašto, skaitmeninės ir tarptautinės tranzitinės prekybos paslaugas. Grupė veikia Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, turi rūšiavimo centrus Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, Vokietijoje, Omane ir Kirgizijoje, o pristatymo punktų – JAV.