Išvydę, kas stovi daugiabučio kieme Vilniuje, apstulbo: to matę dar nebuvo

Tokia nuotrauka gyventojai socialiniuose tinkluose pradėjo dalintis antradienį.
Laisvės statula Šeškinėje
Nuotraukoje matome, kad Šeškinės rajone stovi mažesnė amerikietiškos Laisvės statulos versija. Žemiau puikuojasi užrašas: „Iš naujo atradom Ameriką”. Už viso to stovi… „Omniva”.
Tiesa, kol kas daugiau informacijos apie šią akciją bendrovė kol kas neatskleidžia. Nors patvirtina, kad ši instaliacija yra jų.
„Tai yra didesnės kampanijos dalis”, – trumpai atsakė Gabrielė Požerskė, „Omniva” Komunikacijos vadovė Lietuvoje.
Bendrovės atstovė taip pat priduria, kad netrukus bus platinamas pranešimas, kuriame ir bus paaiškinimas apie šią naują kampaniją. Tikinama, jog kol kas pastarajai vis dar yra ruošiamasi ir ji nėra pradėta.
Teksto autorė: Aneta Kurowska
