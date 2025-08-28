Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Policija skubiai perspėja gyventojus: būtinai pasidalinkite su savo draugais ar artimaisiais

2025-08-28 13:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 13:20

Sukčiai iš lietuvių per šiuos metus jau išviliojo įspūdingas sumas ir randa vis naujų būdų, kaip apgauti. Neseniai vyras pranešė netekęs 500 eurų, kai sulaukęs elektroninio laiško iš neva „Omniva“ siuntų tarnybos apie negalimą pristatyti siuntą suvedė savo elektroninės bankininkystės duomenis.

Sukčiai išvilioja didesnes sumas (tv3.lt koliažas)

0

Apie gaunamus netikrus, sukčių siunčiamus el. laiškus, prisidengiant žinomos įmonės vardu, socialiniame tinkle „Facebook“ įspėjo Policijos virtualus patrulis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įspėja dėl Lietuvoje plintančios sukčių aferos

Gautame laiške buvo nurodyta, kad neva apie pas klientą keliauja siunta, kuri negali būti pristatyta, kol nebus sumokėtos „siutimo išlaidos“.

Ant šio sukčių kabliuko pasimauti itin lengva, ypač, jei tuo metu laukiama siuntos pristatymo – virtualus patrulis primena nespausti įtartinų nuorodų, neatskleiskite savo asmeninių, banko duomenų.

„Sukčiai vėl bando išvilioti jūsų duomenis ir pinigus!

Šį kartą – siunčiami el. laiškai prisidengiant siuntų tarnybos „Omniva“ vardu.

Vyras prarado net 500 € – nepakliūk ir tu!

Primename:

• Nespauskite įtartinų nuorodų ir neveskite asmeninių ar banko duomenų.

• Kritiškai vertinkite visus prašymus pervesti pinigus.

Jei nukentėjote – nedelsiant kreipkitės į savo banką bei užpildykite pranešimą per www.epolicija.lt arba skambinkite 112.

Pasidalinkite šiuo įrašu – jūsų budrumas gali apsaugoti ne tik jus, bet ir artimuosius!“ – dalijosi Policijos virtualus patrulis.

Vizuale pateikiamas ir pavyzdys, kas rašoma sukčių siunčiamuose el. laiškuose.

„OMNIVA: Sveiki!

Gerbiamas kliente,

PRIMINIMAS: Siunta jau kelyje.

Jūsų paketas negalėjo būti pristatytas laiku dėl nesumokėtų siuntimo išlaidų. Siuntimo išlaidos (3,80 EUR).

PRISTATYMO INFORMACIJA

Siuntos sekimo numeris: L129524931LT,

suma: 3.80 €

Prašome patvirtinti per žemiau pateiktą nuorodą per maksimaliai 2 dienas prieš jos galiojimo pabaigą >“, – sukčių laiško pavyzdį pateikė specialistai.

O štai rugpjūčio 26 dieną į policiją kreipėsi vyras, kuris gavo tokį laišką, kuriame buvo pridėta nuoroda neva apmokėjimui.

Atsidarius atsiųstą nuorodč ir suvedus prisijungimo prie el. banko paslaugų duomenis, nuo sąskaitos buvo nuskaičiuota nemenka suma – 500 eurų.

Virtualus policijos patrulis primena būti budriems, kritiškai vertinti gaunamą informaciją, įspėti apie tokias sukčių aferas ir artimuosius bei saugotis masiškai plintančių sukčių schemų.

