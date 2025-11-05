 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nustatyta Kauno regiono sąvartynuose vykusių gaisrų žala: atlyginti turės ne vieną dešimtį tūkstančių

2025-11-05 16:24 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 16:24

Aplinkosaugininkams atlikus tyrimus nustatyta, kad rugsėjo mėnesį Kauno regiono atliekų tvarkymo centruose – Zabieliškio ir Lapių sąvartynuose – įvykusių gaisrų padaryta žala aplinkai siekia daugiau nei 28 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).

Aplinkos apsauga. ELTA / Dainius Labutis

Aplinkos apsauga. ELTA / Dainius Labutis

Skelbiama, kad didžiausia žala nustatyta po gaisro Kauno rajone, Lapėse, VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centro“ eksploatuojamoje atliekų aikštelėje – 24,7 tūkst. eurų. 

Tuo metu dėl Kėdainių rajone, Pelėdnagių seniūnijoje degusio Zabieliškio kaimo atliekų sąvartyno buvo fiksuota daugiau nei 3,7 tūkst. žala aplinkos orui.

Kaip praneša AAD, už sąvartynus atsakingos įmonės žalą atlyginti turi per 40 kalendorinių dienų.  

ELTA primena, kad rugsėjo 4 d. kilo gaisras Kauno rajone, Lapėse, VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centro“ eksploatuojamoje atliekų aikštelėje. Sąvartynas iki gaisro likvidavimo degė apie tris valandas.

Taip pat rugsėjo 25 d. gaisras kilo Kėdainių rajone, Pelėdnagių seniūnijoje, Zabieliškio kaimo atliekų sąvartyne, jame užsidegus smulkių atliekų krūvai. 

