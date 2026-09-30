Nuo sausio 1-osios – dideli pokyčiai Lietuvos keliuose: įsigalioja naujas mokestis

Premjeras Mindaugas Sinkevičius neskuba tenkinti koalicijos partnerių reikalavimų mažinti degalų mokesčius ir perspėja, kad kitų metų valstybės biudžeto deficitas gali būti didesnis, nei planuota.
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Jau nuo Naujųjų metų ši ir dar beveik 700 Lietuvos keliuose sustatytų vaizdo stebėjimo kamerų fiksuos komercinių automobilių nuvažiuotą atstumą, o „Via Lietuva“ už nuvažiuotus kilometrus skaičiuos kelių mokestį.
„Atstuminės rinkliavos sistema bus toliau taikoma komerciniams automobiliams, taip pat ir sunkiasvoriams“, – sakė „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
„Skaičiuoklė plati: automobilio svoris, taršos kategorija. Kaina turėtų būti apie 10–20 ct už kilometrą“, – tikino Seimo narys, „valstietis“ Valius Ąžuolas.
Nuo sausio laukia pokyčiai
Tačiau kai kurie parlamentarai nerimauja, ar „Via Lietuva“ iki sausio sugebės pasiruošti naujai kelių mokesčio skaičiavimo ir rinkimo tvarkai.
Visgi „Via Lietuva“ ir Susisiekimo ministerija tvirtina, kad sausio pirmąją naująją kelių mokesčio mokėjimo sistemą paleis. Jau gruodį žadama sistemą pradėti testuoti, leisti vairuotojams naudotis specialiai sukurta programėle ir prie jos priprasti. Tiesa, mokesčio gruodį esą dar nereikės mokėti.
Visgi beveik 700 kamerų nepakaks stebėti visiems beveik 3 tūkst. kilometrų mokamų kelių, tad Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) ketina į kelius išsiųsti ir pareigūnus. Inspektorių ekipažų planuojama turėti beveik dvigubai daugiau – prie dabar esančių 14 būtų įdarbinta dar 10.
„Mes turėsime virš 600 kamerų, bet bus ir pilkų zonų, kur reikės užtikrinti fizinę kontrolę. Čia papildomus resursus LTSA planuoja“, – pasakojo susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė.
Dabar už kelių mokesčio vinjetes vairuotojai šalyje per metus sumoka apie 70 mln. eurų. Naująja e. tolling sistema „Via Lietuva“ planuoja per metus surinkti 50 proc. daugiau – apie 110 mln. eurų.
Jau rytoj Latvijoje, parlamento sprendimu, sumažės degalų akcizai, todėl dyzelinas ir benzinas turėtų atpigti po 8 ct už litrą.
Tačiau Lietuvos Vyriausybė panašaus žingsnio žengti nesiryžta, mat stringa jau šių metų biudžeto surinkimas. Apie 400 mln. eurų gali būti neįvykdytas pelno mokesčio planas, tad premjeras savaitei atidėjo koalicijos susitikimą dėl mokesčių.
„Mokestines [priemones] nagrinėjame. Esu sakęs, kad galutinę kuro kainą sudaro daug dedamųjų. Eina kalba apie kitų metų dedamųjų peržiūrą, tai susiję su RRF lėšų gavimu. Eina kalba apie įterpiamą ekologinę dalį – etanolį, aliejus, gal šios politikos peržiūrėjimą kitiems metams. Dėliojame scenarijus“, – tikino ministras pirmininkas M. Sinkevičius.
Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas skaičiuoja, kad sumažinus dyzelino ir benzino akcizus, pavyzdžiui, 10 ct, valstybės biudžetas dėl PVM per mėnesį netektų beveik 1 mln. eurų, arba apie 10 mln. eurų per metus.
„Nėra stebuklingi pinigai, turint omenyje, kad valstybė turės didesnes išlaidas: yra gynybos išlaidos, šildymo kompensacijos. Didesnės įplaukos ateis ir išeis, nebus taip, kad valstybė iš didesnio akcizo dyzelinui galės kaupti mega rezervą“, – sakė „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Premjeras M. Sinkevičius jau perspėja, kad gali didinti kitų metų valstybės biudžeto deficitą ir jį jau planuoja didesnį nei 3 proc. BVP.
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