Nuo „Maximos“ iki „Lidl“: kokį atlyginimą prekybos tinklai siūlo naujiems ir esamiems darbuotojams

Portalas tv3.lt peržiūrėjo pačių prekybos tinklų skelbiamus kasininkų-pardavėjų ar panašaus patirties nereikalaujančio darbo pasiūlymus (gruodžio 14 d.), juose siūlomą algą ir kitas naudas.

Taip pat palyginome, kokia vidutinė alga, oficialiais „Sodros“ duomenimis, mokama esamiems darbuotojams.

Prekybos tinklai čia apžvelgti nuo didžiausio iki mažiausio, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių.

„Maxima“ pradinis atlyginimas – nuo 675 iki 725 eurų

Trys pirmi „Maxima“ darbo pasiūlymai prekybos tinklo interneto svetainėje šiuo metu yra kasininkui-pardavėjui Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir kitur.

Visuose trijuose skelbimuose nurodoma beveik analogiška alga – nuo 920 iki 1000 eurų per mėnesį neatskaičius mokesčių. Tik sostinėje siūlomo atlyginimo maksimali riba – 20 eurų didesnė nei kituose miestuose.

Atskaičius mokesčius, į rankas naujas kasininkas-pardavėjas „Maximoje“ gautų maždaug nuo 675 iki 725 eurų per mėnesį.

Be kita ko, prie siūlomo darbo užmokesčio yra toks prierašas:

„Turint reikiamos patirties ir įgūdžių, galimas didesnis pradinis atlygis. Pasiekus numatytus tikslus, mokami papildomi motyvaciniai priedai.“

Kokie tiksliai motyvaciniai priedai siūlomi, skelbime neatskleidžiama.

Be kita ko, kandidatams bendrovė siūlo: apmokymus neturintiems darbo patirties; papildomus motyvacinius priedus už pasiektus rezultatus; papildomą sveikatos draudimą (po bandomojo laikotarpio); profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes; papildomas partnerių nuolaidas ir pasiūlymus.

„Sodros“ duomenimis, spalį vidutinis visų „Maxima“ darbuotojų atlyginimas yra 1418 eurų neatskaičius mokesčių arba kiek daugiau nei 934 eurai į rankas.

Tuo metu atlyginimų mediana, parodanti, kad lygiai pusė darbuotojų uždirba mažiau, o kita pusė – daugiau, spalio mėnesį buvo 1200 eurų neatskaičius mokesčių arba 820 eurų į rankas.

„Iki“ atlyginimai – nuo 654 eurų iki 737 eurų

Prekybos tinklas „Iki“ šiuo metu ieško kasininkų-pardavėjų Prienuose, Didžiojoje Riešėje prie Vilniaus, Kaune ir kitur.

Čia darbuotojams siūlomas pradinis atlyginimas svyruoja nuo 880 arba 900 eurų iki 1040 eurų neatskaičius mokesčių. Į rankas tai būtų maždaug nuo 654 eurų iki 737 eurų.

Prekybos tinklas kandidatams taip pat siūlo galimybes asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui; papildomą sveikatos draudimą; galimybę siekti karjeros; nemokamą maitinimą; nuolaidas „Iki“ prekybos centruose, kai kuriuose skelbimuose – ir priedus už pasiektus rezultatus.

„Sodros“ duomenimis, spalio mėnesį šio prekybos tinklo darbuotojų vidutinis darbo užmokestis buvo 1489 eurai neatskaičius mokesčių arba 971 euras į rankas.

Tuo metu įmonės atlyginimų mediana – 1195 eurai prieš mokesčius arba 818 eurų į rankas.

„Norfa“ atlyginimai – nuo 820 iki 1355 eurų

„Norfa“ prekybos tinklas taip pat ieško kasininkų-salės darbuotojų parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Akmenėje ir kitur.

Skirtingose vietose pradinis siūlomas atlyginimas svyruoja nuo 1200 iki 2200 eurų neatskaičius mokesčių.

Į rankas tai būtų maždaug nuo 820 eurų iki 1355 eurų.

Prekybos tinklas kandidatams siūlo socialines garantijas, galimybę siekti karjeros mažmeninės prekybos tinkle, neturinčius darbo patirties apmoko.

„Sodros“ duomenimis, spalio mėnesį prekybos tinkle „Norfa“ vidutinis darbo užmokestis buvo 1780 eurų neatskaičius mokesčių arba maždaug 1123 eurai į rankas.

Darbuotojų atlyginimų mediana siekė 1655 eurus prieš mokesčius arba 1057 eurus po jų.

„Rimi“ pradinis atlyginimas nuo 669 eurų iki 794 eurų

Prekybos tinklas „Rimi“ pardavėjams siūlo darbą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir kitur.

Sprendžiant iš bendrovės skelbimų, pradinis atlyginimas dirbant tokį darbą yra nuo 910 eurų iki 1150 eurų neatskaičius mokesčių. Į rankas tai būtų maždaug nuo 669 eurų iki 794 eurų į rankas per mėnesį.

Tiesa, skelbimuose priduriama, kad didesnis pradinis atlyginimas turint panašaus darbo patirties. Be to, žadami tokie priedai neatskaičius mokesčių: už pasiektus rezultatus iki 120 eurų per mėnesį, už atvestą ir įdarbintą draugą iki 200 eurų; priedas už dalyvavimą „Rimi ambasadorių" programoje – 85 eurai.

Darbuotojams skelbime taip pat siūlomi nemokami pietūs, sveiki užkandžiai ir kavos pertraukėlės.

Oficialūs duomenys rodo, kad praėjusį mėnesį prekybos tinklo „Rimi“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis buvo 1357 eurai neatskaičius mokesčių arba 902 eurai į rankas.

Tuo metu spalį fiksuota atlyginimų mediana siekė 1146 eurus iki mokesčių arba 792 eurai į rankas.

„Lidl“ siūlomas atlyginimas – nuo 787 iki 1212 eurų

Prekybos tinklas „Lidl“ taip pat siūlo darbą pardavėjams Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kituose miestuose.

Priklausomai nuo darbo vietos, atlyginimas nuo 2024 m. sausio 1 d., kaip žadama skelbimuose, sieks nuo 1135 iki 1950 eurų neatskaičius mokesčių.

Į rankas dabar tai būtų maždaug nuo 787 iki 1212 eurų.

Skelbimuose būsimiems darbuotojams taip pat siūlomos tinklo dovanų korteles, minutės tikslumu apskaičiuojamas ir apmokamas darbo laiką ir viršvalandžiai, iki 4 sav. teoriniai ir praktiniai mokymai, karjeros galimybės, privatus sveikatos draudimas ir profilaktinės sveikatos priemonės.

Taip pat anoniminės ir nemokamos profesionalių specialistų konsultacijas psichologiniais, teisiniais ir finansiniais klausimais, įvairūs renginiai, šventės ir dovanos darbuotojams bei jų vaikams.

„Sodros“ duomenimis, spalį „Lidl“ prekybos tinkle vidutinis darbo užmokestis siekė 1952 eurus, o mediana 1507 eurus neatskaičius mokesčių. Į rankas tai būtų atitinkamai 1213 ir 980 eurų.

