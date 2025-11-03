 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nuo 2026-ųjų siūlomi pokyčiai: socialinė parama taptų prieinamesnė daliai gyventojų

2025-11-03 10:03 / šaltinis: BNS
2025-11-03 10:03

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) siūlo, kad nuo 2026 metų birželio socialinė parama būtų lengviau pasiekiama pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir skatintų paramos gavėjus integruotis į darbo rinką. 

Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) siūlo, kad nuo 2026 metų birželio socialinė parama būtų lengviau pasiekiama pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir skatintų paramos gavėjus integruotis į darbo rinką. 

REKLAMA
0

„Siekiame didinti piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams prieinamumą ir adekvatumą, paskatas integruotis į darbo rinką“, – pranešime teigė SADM ministrė Jūratė Zailskienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak ministerijos, siūlomos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos leistų spręsti paramos prieinamumo problemą vaikus auginantiems vienišiems tėvams, didinti paramą vaikus su negalia auginančioms šeimoms.

REKLAMA
REKLAMA

„Svarbu, kad piniginę socialinę paramą gaunantys žmonės dalyvautų užimtumo skatinimo priemonėse, jiems būtų teikiama individualizuota pagalba pasiruošti darbo rinkai ir pradėti dirbti“, – teigė J. Zailskienė. 

REKLAMA

Siūloma supaprastinti socialinės paramos sąlygas ne visą darbo dieną dirbantiems žmonėms, užtikrinti palankesnes išmokų gavimo sąlygas vienišiems arba vaikus su negalia auginantiems tėvams. Taip pat norima sudaryti palankesnės sąlygas gauti papildomą socialinę pašalpą įsidarbinus, tobulinti turto vertinimą skiriant piniginę socialinę paramą.

Anot ministerijos, siūlomų pakeitimų naudą pajustų apie 15 tūkst. asmenų, o jiems reikėtų apie 11 mln. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Anot ministerijos, asmenys, dirbantys ne visą dieną, socialinę paramą galėtų gauti be papildomos registracijos Užimtumo tarnyboje. Vienišiems tėvams arba vaikus su negalia auginančioms šeimoms būtų suteikta teisė per metus gauti visai šeimai skirtą pašalpą ir kompensacijas, kol jie sprendžia tėvystės ar išlaikymo klausimus.

Skatinant darbingo amžiaus asmenis įsidarbinti ir išlikti darbo rinkoje, siūloma trumpinti registracijos Užimtumo tarnyboje laikotarpį nuo šešių iki trijų mėnesių, o vietoj trijų mėnesių, šešis mėnesius mokėti tokio pat dydžio pašalpą, kokia buvo mokėta iki įsidarbinimo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Be to, būtų peržiūrimi turto vertinimo kriterijai – didinami piniginių lėšų ir būsto ploto normatyvai, kad nepasiturintys gyventojai neprarastų teisės į paramą turėdami didesnį turtą ar santaupas.

Taip pat siūloma, kad pašalpų gavėjai pirmiausia dalyvautų užimtumo skatinimo programose, o visuomenei naudingai veiklai būtų pasitelkiami tik tie asmenys, kurie atsisako dalyvauti programose ir ilgiau nei šešis mėnesius gauna socialinę pašalpą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gyventojai (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Už išėjimą iš darbo – bauda pusei išeinančių? Papiktino nedarbo išmokų galimi pakeitimai (177)

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų