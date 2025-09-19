Nausėda paskyrė naują Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoją ir valdybos narį

2020–2024 metais eidama finansų viceministrės pareigas V. Markevičienė buvo atsakinga už Europos Sąjungos investicijas, tarptautinę finansinę paramą ir finansų rinkų politiką.
Anksčiau ji dirbo prezidento patarėja ekonomikos ir inovacijų klausimais, vadovavo Bankų pertvarkymo skyriui Lietuvos banke, taip pat yra sukaupusi patirties tarptautinėse institucijose ir akademinėje veikloje, yra įgijusi advokatės kvalifikaciją.
Pasak Prezidentūros, naujasis valdybos narys E. Ruzgys pastaruoju metu vadovauja Lietuvos banko Rinkos infrastruktūros departamentui, kuris yra atsakingas už mokėjimų rinkos politiką ir strategiją bei mokėjimo sistemos CENTROlink plėtrą.
Pagal Lietuvos banko įstatymą, centrinio banko valdybos pirmininko pavaduotojus ir valdybos narius šešeriems metams skiria prezidentas LB valdybos pirmininko teikimu.
