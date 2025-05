Nauja taisyklė skrydžiuose: nepaisant šio reikalavimo – 62 eurų bauda

Bauda už atsegtą diržą

Remdamasi tarnybų informacija, vietos žiniasklaida praneša, kad į Turkiją skrendantys oro linijų keleiviai bus baudžiami, jei nusileidus lėktuvui atsistos anksčiau, nei išsijungs saugos diržų ženklas.

Turkijos civilinės aviacijos administracija informavo, kad įsakymą priėmė gavusi keleivių skundų. Taisyklės įsigaliojo šio mėnesio pradžioje.

Turkijos žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad baudos sieks apie 70 JAV dolerių (62 eurus), nors valdžios institucijos gairėse konkreti baudos suma neminima.

Minėta tarnyba įspėjo, kad tokių incidentų „smarkiai padaugėjo“ – daug skundų dėl to, kad keleiviai griebia virš galvos esantį bagažą, kol lėktuvas dar nebuvo pastatytas.

Į Turkiją kasmet atvyksta dešimtys milijonų turistų. Per šią šalį vykdoma ir daug jungiamųjų skrydžių.

Aviacijos tarnyba teigė, kad komercinės oro linijos nuo šiol turi paskelbti atitinkamą informaciją skrydžio metu ir pranešti pareigūnams apie tuos keleivius, kurie nevykdo nurodymų.

Jie turi būti įspėjami, iki kada saugos diržai turi būti užsegti, ir kad neatsistotų, taip pat neatidarytų viršutinių lentynų, kol bus išjungtas saugos diržų ženklas.

Apie šių taisyklių nesilaikančius keleivius turi būti pranešama institucijai, sakoma pranešime.

Vien iš Vilniaus į Turkiją kasdien vykdomas ne vienas skrydis. Pavyzdžiui, penktadienį tokių yra bent keturi – trys į Antaliją ir vienas į Stambulą.

Nacionalinis oro vežėjas „Turkish Airlines“ atnaujino savo skelbiamą informaciją apie nusileidimą, praneša „Euronews“.

„Apie taisyklių nesilaikančius keleivius bus pranešta Civilinės aviacijos generaliniam direktoratui, pateikiant pranešimą apie trukdantį keleivį, ir bus skirta administracinė bauda pagal galiojančias teisines nuostatas“, – pasak televizijos tinklo, tokį pranešimą aviakompanija skelbia nusileidimo metu.

Skrydžiai iš Lietuvos vis dažnesni

Šį balandį Lietuvos oro uostuose (LTOU) aptarnauta 604 tūkst. keleivių. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2024 metais, šiemet balandį keleivių srautas buvo 12 proc. didesnis.

Vilniaus oro uoste aptarnauta 430 tūkst. keleivių (6 proc. daugiau negu 2024 metų balandį). Kauno oro uoste – per mėnesį aptarnauta per 136 tūkst. keleivių (32 proc. daugiau negu 2024 metų balandį). 21 proc. augimas fiksuotas Palangos oro uoste, kurį savo kelionėms rinkosi 37 tūkst. keleivių per balandžio mėnesį.

Per balandį LTOU tinkle aptarnauta daugiau nei 5,1 tūkst. skrydžių (9 proc. daugiau nei 2024 m. tuo pačiu metu). Vilniaus oro uoste skrydžių pagausėjo 5 procentais. Kauno oro uoste skrydžių daugėjo 24 proc., o Palangoje – 12 procentais.

Populiariausi pagal aptarnautų keleivių skaičių reguliarūs maršrutai 2025 metų balandį LTOU tinkle buvo: Londonas (Lutono oro uostas), Kopenhaga (Danija), Londono (Stanstedo oro uostas), Varšuva (Lenkija) ir Ryga (Latvija).