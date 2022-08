Namus įsigykite lengviau: pasinaudokite subsidija pirmam būstui ir kitomis galimybėmis

REKLAMA

Taigi, kaip nepasiklysti informacijos jūroje, tinkamai pasinaudoti valstybės parama pirmam būstui ir sutaupyti – dalijamės toliau tekste.

Pasisamdykite patyrusį nekilnojamojo turto agentą

Patikimas ir patyręs nekilnojamojo turto agentas, kuris gerai pažįsta vietovę, kaip niekas kitas padės sutaupyti laiko ir pinigų. Profesionalo pagalba ypač pravers perkantiems būstą pirmą kartą, nes tokiu atveju specialistas padės suprasti, kaip vyksta būsto įsigijimo procesas, be to, patars, kaip sutaupyti bei supažindins su nekilnojamojo turto rinka.

Pasirinkite tinkamiausią sezoną

Ar žinojote, kad žiemos metu nekilnojamojo turto kainos įprastai sumažėja? Pasirodo, kad dažniausiai pirkėjai būstą įsigyja pavasario ir vasaros metu, todėl žiemą, kuomet paklausa mažiausia, pardavėjai priversti bent šiek tiek sumažinti kainą.

Derėkitės

Jei manote, kad nusiderėti perkant būstą neįmanoma – klystate. Gali būti, kad jums tiesiog trūksta žinių ar drąsos. Jei neturite jokių derybinių įgūdžių, prieš įsigyjant būstą į susitikimą su pardavėju atsiveskite ir draugą ar giminaitį, kuris išmano nekilnojamojo turto kainas ir moka vesti derybas. Pasak specialistų, įsigyjant būstą beveik visada galima sutaupyti bent 10-15 procentų nuo pradinės pardavėjo siūlomos kainos.

Pasinaudokite subsidija pirmam būstui

Jeigu ruošiatės įsigyti pirmąjį būstą ir atitinkate jaunos šeimos kriterijus, nepraleiskite galimybės pasinaudoti valstybės suteikiama finansine parama pirmajam būstui įsigyti. Ši parama svyruoja nuo 15 iki 30 proc. paskolos sumos (maksimali finansinė paskata, kurią gali gauti jauna šeima – 26 100 eurų). Paramos dydis priklauso nuo to, kiek jaunoje šeimoje yra šeimos narių. Be to, svarbu paminėti, kad šia subsidija gali pasinaudoti šeimos, planuojančios būstą pirkti regionuose.

Vis dėlto, retai kada jaunos šeimos yra susidūrusios su valstybės parama, dėl ko gali tapti sudėtinga suprasti, kokiais dokumentais pasirūpinti, kaip pasinaudoti visomis galimybėmis, kokius konkrečius kriterijus privalo atitikti tiek šeima, tiek išsirinktas būstas, kaip galima pasidengti pradinio įnašo dalį ir kitus svarbius aspektus.

Tam, kad išvengtumėte nesusipratimų, sutaupytumėte daugybę laiko bei pasirūpintumėte, kad subsidiją gautumėte palankiausiomis sąlygomis, pasinaudokite specialia atmintine www.apiesubsidija.lt, kurioje rasite viską apie subsidiją – net virš 60 atsakymų į klausimus apie paramos gavimą ir daugybę patarimų, kurie padės lengviau įsigyti savo pirmąjį būstą.

Atidžiai skaitykite sutartis

Atsakingas sutarčių ir kitų dokumentų skaitymas atrodo savaime suprantamas dalykas, vis dėlto, atsiranda žmonių, kurie aklai pasitiki nekilnojamojo turto agentais, pardavėjais ar statybų tarpininkais ir neskaitę sutarties ją pasirašo, o vėliau dėl to gailisi.

Skaitydami sutartį atkreipkite dėmesį į įmokų dydžius, statybų terminus, savo teises ir atsakomybes. Ypatingą dėmesį skirkite mažomis raidėmis ir žvaigždute pažymėtiems punktams. Jei pastebite nesutapimų, jums nepriimtinų sąlygų ar neaiškių punktų, kalbėkitės su pardavėju, siūlykite keisti sąlygas bei įvardinkite aiškias to priežastis.

Išklausykite keleto skirtingų bankų būsto paskolos pasiūlymus

Nesvarbu, kurį banką naudojate savo kasdieniams finansams tvarkyti. Jeigu ruošiatės imti paskolą būsto įsigijimui, kreipkitės į keletą skirtingų bankų, kadangi jų pasiūlymai ir sąlygos gali gerokai skirtis, o išsirinkę jums tinkamiausią – nemenkai sutaupysite. Be to, jei norėsite pasinaudoti valstybes parama pirmam būstui, atkreipkite dėmesį, ar jūsų pasirinktas bankas suteikia šią galimybę.

Taip pat prieš kreipiantis į bankus atidžiai peržiūrėkite savo pajamas, pastarųjų metų išlaidų suvestines bei įvertinkite, kokio dydžio pradinį įnašą galėsite sumokėti bankui.