Naftos kainos mėgina atsitiesti, bet laikosi arti žemiausių per kelis mėnesius lygių

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina ketvirtadienio ryte ūgtelėjo 0,27 proc. iki 65,52 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina paaugo 0,24 proc. iki 61,92 JAV dolerio už barelį, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.
Savaitgalį rengiamas Naftą eksportuojančių valstybių organizacijos (OPEC) ir jos sąjungininkų – vadinamosios OPEC+ grupės – susitikimas, kuriame, kaip praneša šaltiniai, gavyba gali būti padidinta labiau negu planuota anksčiau, nors pati grupė tokius ketinimus neigia.
Susirūpinimas dėl pasiūlos pertekliaus dar padidėjo naujausiems duomenims parodžius, kad JAV komercinės „juodojo aukso“ atsargos per praėjusią savaitę padidėjo 1,8 mln. barelių. Padidėjo ir benzino bei distiliatų atsargos, o benzino paklausa smuko į žemiausią per šešis mėnesius lygį.
