Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Naftos kainos mėgina atsitiesti, bet laikosi arti žemiausių per kelis mėnesius lygių

2025-10-02 10:14 / šaltinis: BNS
2025-10-02 10:14

 Naftos kainos ketvirtadienį mėgina atsitiesti, bet, investuotojams nerimaujant dėl pasiūlos pertekliaus ir kitų neapibrėžtumą didinančių veiksnių, laikosi arti žemiausių per kelis mėnesius lygių.

Naftos kainos (nuotr. SCANPIX)

 Naftos kainos ketvirtadienį mėgina atsitiesti, bet, investuotojams nerimaujant dėl pasiūlos pertekliaus ir kitų neapibrėžtumą didinančių veiksnių, laikosi arti žemiausių per kelis mėnesius lygių.

REKLAMA
0

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina ketvirtadienio ryte ūgtelėjo 0,27 proc. iki 65,52 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina paaugo 0,24 proc. iki 61,92 JAV dolerio už barelį, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savaitgalį rengiamas Naftą eksportuojančių valstybių organizacijos (OPEC) ir jos sąjungininkų – vadinamosios OPEC+ grupės – susitikimas, kuriame, kaip praneša šaltiniai, gavyba gali būti padidinta labiau negu planuota anksčiau, nors pati grupė tokius ketinimus neigia.

Susirūpinimas dėl pasiūlos pertekliaus dar padidėjo naujausiems duomenims parodžius, kad JAV komercinės „juodojo aukso“ atsargos per praėjusią savaitę padidėjo 1,8 mln. barelių. Padidėjo ir benzino bei distiliatų atsargos, o benzino paklausa smuko į žemiausią per šešis mėnesius lygį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų