Dvi dienas smukusios naftos kainos pasuko aukštyn

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina trečiadienio ryte paaugo 0,27 proc. iki 66,21 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina – 0,25 proc. iki 62,52 JAV dolerio už barelį, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.
Naujausi JAV duomenys parodė, kad šalies komercinės „juodojo aukso“ atsargos praėjusią savaitę sumažėjo 3,7 mln. barelių.
Tuo metu Naftą eksportuojančių valstybių organizacija (OPEC) ir jos sąjungininkai – vadinamoji OPEC+ grupė – siekia padidinti gavybą, stengdamasi užimti didesnę rinkos dalį, ir, kaip praneša šaltiniai, sekmadienį vyksiančiame susitikime greičiausiai pritars dar vienam gavybos padidinimui.
Šaltinių teigimu, aštuoni OPEC+ nariai svarsto galimybę gavybą lapkritį padidinti 274–411 tūkst. barelių per dieną. Būta pranešimų ir apie tai, kad gavyba gali būti padidinta 500 tūkst. barelių per dieną, bet kartelis tai paneigė.
