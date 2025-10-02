Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

G7 imsis priemonių prieš šalis, kurios didina rusiškos naftos pirkimus

2025-10-02 07:28 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 07:28

G7 grupės šalys ketina didinti spaudimą Rusijai dėl karo Ukrainoje, praneša agentūra „Reuters“.

Griebiasi šiaudo: Rusija siūlo Kinijai naftą su nuolaida

0

„Taikysimės į tuos, kurie nuo invazijos į Ukrainą pradžios tolau didina rusiškos naftos pirkimus, ir tuos, kurie padeda apeiti sankcijas“, – po virtualaus posėdžio trečiadienį pareiškė septynių lyderiaujančių pramoninių valstybių finansų ministrai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Likęs importas iš Rusijos turi būti laipsniškai sumažintas iki nulio, pabrėžiama pareiškime.

G7 šalių finansų ministrai, be to, sutarė dėl prekybos priemonių, įskaitant muitus ir importo bei eksporto draudimus, svarbos. Tai esą padėtų sumažinti Rusijos pajamas. 

JAV vyriausybė prieš tai paragino savo sąjungininkes įvesti muitus rusiškos naftos pirkėjoms, pavyzdžiui, Indijai ir Kinijai. G7 pareiškime trečiadienį Indija ar Kinija konkrečiai paminėtos nebuvo.

