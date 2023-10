Musko „X“ iš naujienų nuorodų šalina antraštes

Magnatas jau seniai peikia „senąją žiniasklaidą“ ir tvirtina, kad „X“, buvusi „Twitter“, yra geresnis informacijos šaltinis.

Tačiau E. Muskas teigė, kad naujausias pakeitimas buvo atliktas dėl „estetinių“ priežasčių – naujienos ir kitos nuorodos dabar rodomos tik kaip paveikslėliai be jokio teksto.

Pernai E. Muskas perėmė „Twitter“ per 44 mlrd. JAV dolerių vertės sandorį ir nuo to laiko pervadino jį į „X“, atleido tūkstančius darbuotojų ir sulaukė kritikos dėl to, kad leido sąmokslo teorijų kūrėjams ir ekstremistams grįžti į platformą, tuo tarpu reklamų užsakovai traukėsi.

Jis taip pat atleido ir vėl įdarbino įvairius žurnalistus iš pagrindinių leidinių, įskaitant „Washington Post“ ir CNN, taip pat vilkino pranešimus iš paskyrų, įskaitant „New York Times“.

Kai kurios žiniasklaidos grupės apskritai nustojo skelbti šiame socialiniame tinkle skelbiamus pranešimu.

Rugpjūčio pradžioje AFP ir kitos Prancūzijos naujienų tarnybos pradėjo teisinę bylą, kaltindamos „X“ autorių teisių pažeidimais.