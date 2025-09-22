Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Mokėjimo įstaigos turės tikrinti, ar lėšos pervedamos tikriems sąskaitų savininkams

2025-09-22 12:20 / šaltinis: BNS
2025-09-22 12:20

Bankai, kredito unijos ir kitos mokėjimo įstaigos nuo spalio 9 dienos prieš pervesdami lėšas privalės tikrinti, ar gyventojai bei įmonės lėšas perveda tikrajam sąskaitos savininkui.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Bankai, kredito unijos ir kitos mokėjimo įstaigos nuo spalio 9 dienos prieš pervesdami lėšas privalės tikrinti, ar gyventojai bei įmonės lėšas perveda tikrajam sąskaitos savininkui.

Tai yra kovos su sukčiavimo priemonė, kuri užtikrins, kad mokėjimai būtų saugesni, pranešė Lietuvos bankas (LB).

„Ji skirta apsaugoti mokėtoją tais atvejais, kai sukčiai pateikia sąskaitos numerį su klaidingu vardu, pavyzdžiui, nurodo, kad tai pažįstamo žmogaus, institucijos ar žinomo pardavėjo sąskaita“, – teigia centrinis bankas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot LB, kaskart atliekant pavedimą bus tikrinama, ar lėšų gavėjo vardas, pavardė, pavadinimas sutampa su mokėjimų sąskaitos (IBAN) savininkais.

„Kad ir koks būtų patikrinimo rezultatas, tik mokėjimą inicijavęs asmuo galės nuspręsti, ar patvirtinti (autorizuoti) mokėjimą, ar jį atšaukti“, – teigia LB.

Banko teigimu, tai taip pat padės išvengti atvejų, kai lėšos per klaidą pervedamos ne tam asmeniui.

Mokėjimo įstaigas tikrinti gavėjus įpareigoja Europos Sąjungos Momentinių mokėjimų reglamentas.

Bankas, bankomatas, pinigai, kortelė (123rf.com nuotr.)
Perspėja dėl šio banko Lietuvoje: netikėtai „dingo“ 2 tūkst. eurų? (47)

