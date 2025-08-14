„Maximoje“ – didžiulis dėmesys šviežios mėsos ir jos produktų savikontrolės tyrimams: kitaip nei kainai, maisto saugai nuolaidų nėra

„Maximos“ Kokybės ir kontrolės skyriaus vadovė Dovilė Butkauskaitė dalinasi, tai, kad pirkėjai, atvykę į tinklo parduotuves galėtų įsigyti šviežių ir kokybiškų šviežios mėsos bei jos produktų, yra nuoseklaus ir atsakingo darbo visoje tiekimo grandinėje rezultatas – nuo gamintojų atrankos, griežtų kokybės kontrolės procedūrų iki reguliarių savikontrolės laboratorinių tyrimų ir tinkamų laikymo sąlygų užtikrinimo viso prekės gyvavimo ciklo metu.
„Maximoje“ netaikome jokių išlygų maisto saugos užtikrinimui. Ypatingai, kai tai liečia šviežios mėsos ir jos produktų kategoriją. Tuo vadovaujasi ir mūsų pirkėjai, kurie nori visada būti užtikrinti ir ramūs, kad juos pasiekia tik aukščiausios kokybės, saugios vartoti ir šviežios prekės. Būtent todėl kokybės kontrolės procedūros nėra tik formalumas ar kuriamas įvaizdis, o neatsiejama ir griežtai kontroliuojama kasdienės veiklos dalis tiek bendradarbiaujant su tiekėjais, tiek užtikrinant procesus logistikoje bei prekyboje“, – teigia D. Butkauskaitė.
Reguliarūs vizitai ir darbas su gamintojais
Šviežią mėsą ir jos produktus tinklui tiekia tik patikimi gamintojai, dedantys nuolatines pastangas aukščiausios kokybės užtikrinimui. Šis įdirbis nuolat vertinamas ir peržiūrimas vidinių „Maximos“ kokybės ir kontrolės skyriaus ekspertų atliekant reguliarius tiekėjų vizitus.
„Jų metu įsitikiname patys, o ne įvairiomis ataskaitomis, kaip tiekėjas savo veikloje vykdo kokybės kontrolės procesus ir užtikrina maisto saugą savo gamybinėse patalpose. Šie vizitai – periodiniai ir vyksta nepaisant to, ar įvedamas naujas tiekėjas, ar kartu dirbama ilgus metus. Vizitų dažnį ir svarbą keičiame reaguodami į įvairias nutinkančias situacijas, pavyzdžiui, kai sulaukiame pirkėjų įžvalgų dėl įsigytos mėsos kokybės ar patys, reguliariai atlikdami savikontrolės tyrimus“, – sako D. Butkauskaitė.
Savikontrolės tyrimai būtini nesaugių vartoti produktų prevencijai
Kokybės kontrolės procesai nenutrūksta ir „Maximos“ logistikos centre priimant šviežios mėsos produkciją, kur vykdoma itin griežta patikra maisto saugai užtikrinti. Atvykus prekėms sandėlio darbuotojai-priėmėjai įvertina, ar jos atkeliavo tvarkingoje ir atitinkamą temperatūrą palaikančiame transporte. Pastarajai skiriamas išskirtinės svarbos prioritetas, mat būtent nuo nenutrūkstamai užtikrinamos atitinkamos temperatūros visoje tiekimo grandinėje priklauso prekės šviežumas ir kokybė.
Vėliau, pagal šiai kategorijai paskirtas kokybės specifikacijas, kokybės kontrolierių tikrinama, pavyzdžiui, ar nėra keisto kvapo, koks pakuotės sandarumas, kokia temperatūra tarp pakuočių, ar nematyti syvų, keistos spalvos, sumušimų, ar bendrai prekė atitinka savo kokybės standartą.
„Nors tiekėjai ir gamintojai atlieka savarankiškai laboratorinius tyrimus bei kokybės patikras, iš jų atkeliavusią produkciją savo iniciatyva dar kartą patikriname. Reguliariai paimame gautų partijų mėginius savikontrolės tyrimams, kurie siunčiami į nepriklausomas laboratorijas. Laboratorinių tyrimų atsakymus gauname dar produktui galiojant, todėl įvertinę rezultatus ir esant atvejų, kai aptinkama nesaugi vartoti mėsa, galime reaguoti nedelsiant išimant iš prekybos partiją, apie tai informuoti pirkėjus, atsakingas institucijas“, – paaiškina „Maximos“ Kokybės ir kontrolės skyriaus vadovė, pridurdama, kad vien per 2024 m. ištirta daugiau nei 1500 maisto prekių.
Užsiminusi apie „Maximos“ iniciatyva vykdomus savikontrolės tyrimus, D. Butkauskaitė primena, kad norėdamas sustiprinti vidinius kokybės kontrolės procesus, bendradarbiauti su vienu pirmaujančių laboratorijų tinklų Vidurio ir Rytų Europoje – „J. S. Hamilton“, prekybos tinklas pradėjo praėjusiais metais. Ši nepriklausoma laboratorija papildomai tikrina „Maximos“ privataus prekių ženklo „Well Done“ šviežios mėsos produkcijos kokybę bei jos atitikimą maisto saugos reikalavimams.
Parduotuvių vitrinose – tik lietuviška šviežia mėsa
Vidiniai kokybės kontrolės procesai įdiegti ir „Maximos“ parduotuvėse, kada prekės priimamos prekybai. Iki kol mėsa pasiekia lentyną ar vitriną, visą laiką ji yra laikoma šaltai, atitinkamoje temperatūroje, ją reguliariai stebint.
„Didesnio formato „Maximos“ parduotuvėse, kuriose pirkėjai gali įsigyti šviežios sveriamos mėsos, jos kokybės kontrolės procesus užtikrina mūsų profesionalūs mėsininkai. Iš ilgamečių partnerių gaunamos skerdienos kokybę priima ir įvertina pats mėsininkas, suteikia jos atsekamumui vidinį partijos numerį, nukreipia į mėsinės cechą. Visa gauta skerdiena yra išpjaustoma vietoje pagal kartu su tiekėju suderintas kokybines specifikacijas. Vitrinose taip pat atidžiai stebima temperatūra, kad mėsa būtų laikoma vėsiai, neatsirastų temperatūrinio režimo nuokrypių“, – sako D. Butkauskaitė ir priduria, kad kokybės ir kontrolės skyrius taip pat periodiškai vizituoja mėsines, jų veikimo procesus.
Pasak „Maximos“ atstovės, pirkėjai, rinkdamiesi mėsą, ypatingą dėmesį skiria ne tik šviežumui, kainai , bet ir kilmei. Pastaroji dažnu atveju tampa svarbesniu prioritetu nei kaina, mat yra suprantama kaip viena iš kokybės sudedamųjų dalių. Prekiaudama šviežia mėsa ir jos gaminiais, „Maxima“ svarbą teikia vietinių gamintojų produkcijai. Reguliariame „Maximos“ asortimente šiuo metu šalyje pagamintos šviežios mėsos dalis sudaro net 80 proc., o vitrinose esančią sveriamą šviežią mėsą išskirtinai tiekia tik Lietuvos gamintojai. Vietinės kilmės produkcija dėka trumpos tiekimo grandinės, „Maximos“ pirkėjams garantuoja ypatingą šviežumą.
„Pastebime, kad pirkėjai nevengia įsigyti ir kaimyninėje Lenkijoje augintų galvijų kokybiškos šviežios mėsos. Be to, svarbu pridurti ir tai, kad asortimente prekiaujame ir mėsa bei paukštiena, kuri yra užauginta be antibiotikų. Tai – dar vienas kokybės garantas „Maximos“ pirkėjams“, – sako D. Butkauskaitė.
Įsipareigojimas „Maximos“ pirkėjams – grąžinti pinigus, įsigijus nekokybišką prekę
„Maximos“ Kokybės ir kontrolės skyriaus vadovė tuo pačiu primena, kad prekybos tinklas yra įsipareigojęs savo klientams užtikrinti pinigų grąžinimo garantiją, esant atvejų, kai įsigyta prekė – nekokybiška.
Informuoti apie tai „Maximos“ pirkėjai, būtinai su savimi turėdami prekės pirkimo kvitą ar kitą įsigijimo faktą patvirtinančią informaciją, gali keliais būdais: atvykstant į parduotuvę, užpildant įmonės interneto svetainėje esančią atsiliepimo formą, kreipiantis nemokama informacine linija 0 800 200 50 arba rašant el. paštu [email protected]. Išnagrinėjus kiekvieną atvejį individualiai, jei prekė būna iš tiesų nekokybiška, už ją „Maximos“ pirkėjui grąžinami visi sumokėti pinigai.
„Be to, šie pirkėjų pranešimai apie įsigytą nekokybišką prekę neapsiriboja tik pinigų grąža. Kiekvienas atvejis yra tiriamas „Maximos“ vidinio kokybės ir kontrolės skyriaus, įvertinant, ar įsigyta nekokybiška prekė buvo vietinės reikšmės lokali ar masinė problema. Taip pat pirkėjams naudinga žinoti, kad apsipirkdami parduotuvėje jie taip pat turi teisę, pastebėję nekokybišką ar pasibaigusio galiojimo prekę, apie tai informuoti salės ar informacijos skyriaus darbuotoją“, – priduria D. Butkauskaitė.
Straipsnį parengė: „UAB Maxima LT“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!