 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Masiškai neveikia interneto svetainės: įvardijo galimą priežastį

2025-11-18 16:21 / šaltinis: BNS
2025-11-18 16:21

Dėl įmonės „Cloudflare“ paslaugų sutrikimų fiksuojami masiniai interneto svetainių nesklandumai, sutriko dalies Lietuvos ir užsienio naujienų portalų ir svetainių veikla, įskaitant ir naujienų agentūrą BNS.

Kibernetinis saugumas (nuotr. Shutterstock.com)

Dėl įmonės „Cloudflare“ paslaugų sutrikimų fiksuojami masiniai interneto svetainių nesklandumai, sutriko dalies Lietuvos ir užsienio naujienų portalų ir svetainių veikla, įskaitant ir naujienų agentūrą BNS.

REKLAMA
0

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC) informavo neturintis duomenų, kad sutrikimo priežastis būtų galimas kibernetinis išpuolis.

„Cloudflare“ užtikrina pasaulinę prieigą prie interneto svetainių ir padeda sumažinti tinklalapiams tenkantį užklausų krūvį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įmonė skelbia, kad svetainės po truputį atsigauna, tačiau klientai patiria didesnį trikdžių skaičių, nes tęsiami taisymo darbai.

REKLAMA
REKLAMA

Masiškai sutrikus interneto svetainėms – Pociaus perspėjimas: „Čia gali būti atsakas“

Į situaciją sureagavo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nariai ir siunčia perspėjimą.

REKLAMA

NSGK narys, konservatorius Arvydas Pocius informavo, kad parlamentarai nesusidūrė su pasaulinio tinklo sutrikimais ir Seimo darbo tai nepaveikė.

„Šiandien mes nuo ryto esame plenarinių posėdžių salėje Seime ir kol kas nepajutome jokių sutrikimų“, – nurodė jis.

Jo teigimu, panikuoti šioje situacijoje tikrai nereikėtų. Vis dėlto, A. Pocius daro prielaidą, kad sutrikimai gali būti susiję su trečiųjų asmenų įsikišimu.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš manau, kad čia gali būti atsakas į vakar viešai paskelbtus 44 steigiamus kibernetinio saugumo centrus Lietuvos Respublikoje. Čia mano toks pamąstymas“, – kalbėjo jis.

Atsižvelgiant į tai, kad sutrikimai labiausiai paveikė naujienų portalus, agentūras ir kitas su informacija susijusias svetaines, A. Pocius pažymi, kad žiniasklaida yra viena iš sričių, į kurią taikomasi pirmiausia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Matote, jūs esate veiksmingi, greitai reaguojate, greitai demaskuojate būtent tas netikras naujienas, todėl jūs irgi esate atakos objektai. Aš manau, kad puikiai suprantate šituos dalykus. Informacinis karas vyksta ir jūs esate tame lauke, į kurį taikosi“, – komentavo NSGK narys.

„Galiu tik tiek pakomentuoti – būkite pasiruošę tokiems dalykams“, – pridūrė jis.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų