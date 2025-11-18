Masiškai neveikia interneto svetainės: įvardijo galimą priežastį

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC) informavo neturintis duomenų, kad sutrikimo priežastis būtų galimas kibernetinis išpuolis.
„Cloudflare“ užtikrina pasaulinę prieigą prie interneto svetainių ir padeda sumažinti tinklalapiams tenkantį užklausų krūvį.
Įmonė skelbia, kad svetainės po truputį atsigauna, tačiau klientai patiria didesnį trikdžių skaičių, nes tęsiami taisymo darbai.
Masiškai sutrikus interneto svetainėms – Pociaus perspėjimas: „Čia gali būti atsakas“
Į situaciją sureagavo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nariai ir siunčia perspėjimą.
NSGK narys, konservatorius Arvydas Pocius informavo, kad parlamentarai nesusidūrė su pasaulinio tinklo sutrikimais ir Seimo darbo tai nepaveikė.
„Šiandien mes nuo ryto esame plenarinių posėdžių salėje Seime ir kol kas nepajutome jokių sutrikimų“, – nurodė jis.
Jo teigimu, panikuoti šioje situacijoje tikrai nereikėtų. Vis dėlto, A. Pocius daro prielaidą, kad sutrikimai gali būti susiję su trečiųjų asmenų įsikišimu.
„Aš manau, kad čia gali būti atsakas į vakar viešai paskelbtus 44 steigiamus kibernetinio saugumo centrus Lietuvos Respublikoje. Čia mano toks pamąstymas“, – kalbėjo jis.
Atsižvelgiant į tai, kad sutrikimai labiausiai paveikė naujienų portalus, agentūras ir kitas su informacija susijusias svetaines, A. Pocius pažymi, kad žiniasklaida yra viena iš sričių, į kurią taikomasi pirmiausia.
„Matote, jūs esate veiksmingi, greitai reaguojate, greitai demaskuojate būtent tas netikras naujienas, todėl jūs irgi esate atakos objektai. Aš manau, kad puikiai suprantate šituos dalykus. Informacinis karas vyksta ir jūs esate tame lauke, į kurį taikosi“, – komentavo NSGK narys.
„Galiu tik tiek pakomentuoti – būkite pasiruošę tokiems dalykams“, – pridūrė jis.