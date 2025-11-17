NKSC vadovas: Lietuvoje steigiami 44 kibernetinio saugumo operacijų centrai

„44 saugumo operacijų centrų steigimas įgalins ne tik pačias organizacijas, kuriose bus įsteigti šie centrai, stebėti savo tinklus, bet ir matyti incidentus, juos valdyti, apie tuos incidentus pranešti mums“, – pirmadienį Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) žurnalistams teigė Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) direktorius Antanas Aleknavičius.
„Saugumo operacijų centras skirtas pastebėti bet kokias anomalijas, kurios vyksta organizacijų informacinėse sistemose. Tarkime, jungiatės prie savo organizacijos tinklo nuo 8 iki 17 val. ir staiga saugumo operacijų centro analitikai pamato, kad jungiatės nuo 2 iki 4 val. ryto. Jie jau gali pasitikrinti su jumis, ar tikrai jūs jungėtės, kokius duomenis įkėlėte, galbūt paėmėte“, – aiškino jis.
Tiesa, kaip teigė NKSC direktorius, 44 saugumo operacijų centrų šalyje neužtenka.
„Lietuvoje IT sistemų tinklų yra begalė. Belieka pasidžiaugti, kad tie 44 yra pirmieji, kurie rodo pavyzdį, kaip atitinkamai rūpintis. Tas pavyzdys turėtų būti užkrečiantis, tuo labiau, kad visos galimybės yra“, – kalbėjo A. Aleknavičius.
Jis taip pat pažymėjo, kad prieš keletą mėnesių startavo nemokamas saugumo operacijų centrų analitikų kursas. Pasak A. Aleknavičiaus, šį kursą baigė jau 170 asmenų.
„Kalbant apie žmones, mes skaičiuojame, kad kiekvienoje komandoje reikėtų bent jau 2-4 analitikų, priklausomai nuo to, kiek organizacijoje yra IT sistemų. Tai šitą mes paliekame spręsti kiekvienai organizacijai“, – sakė NKSC vadovas.
Jo teigimu, saugumo operacijų centrą turinčios organizacijos taip pat turės galimybę technologijas išplėsti ir apimti visas sau priklausančias įstaigas.
Savo ruožtu krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigė, kad šių centrų steigimas yra žingsnis stiprinant šalies valstybinį sektorių ir jo kibernetinį saugumą.
„Požiūris į šią sritį keičiasi, atsiranda daugiau inercijos“, – sakė jis.
Pasak viceministro, iki metų pabaigos bus galutinai perduota reikiama įranga, o pats projektas pilnai startuos kitų metų balandį.
„Kiekvienam centrui yra apie keletą milijonų. Dabar neturiu tikslaus skaičiaus, bet mes skaičiuojame, kad vienam saugumo operacijų centrui – ten jų yra keletas rūšių – techninei programinei įrangai išleidžiame apie 60 tūkst. eurų“, – pabrėžė A. Aleknavičius.
Saugumo operacijų centrai steigiami šešiose ministerijose, 28-iose ministerijų valdomose įstaigose, o taip pat – penkiose Vyriausybei ir Seimui pavaldžiose institucijose.
Tokį centrą turės ir Šiaulių, Vilniaus bei Šilutės savivaldybės, vandentvarkos asociacija „Vandens jėga“ ir viena valstybės valdoma įmonė.
Bendra saugumo operacijų centrų tinklo kūrimo projekto vertė siekia 17 mln. eurų, projektas finansuojamas Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) lėšomis.
