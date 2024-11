Marius Skuodis: kelininkai ir energetikai dėl „Teltonikos“ žada greitus sprendimus

REKLAMA

Anot susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio, šis klausimas gali būti išspręstas per artimiausias kelias savaites.

„Kalba (sukasi – BNS) tikrai ne apie įstatymų lygmenį, o apie ministrų srities, gal net ne Vyriausybės srities, lygmens dokumentus ir tas klausimas gali būti uždarytas gal net per keletą savaičių. (...) Ministerijoje jau jie (reikalingi projektai – BNS) yra ant stalo“, – spaudos konferencijoje penktadienį sakė M. Skuodis.

Bendrovės „Via Lietuva“ vadovas Marius Švaikauskas sako, kad Kelių techninio reglamento pakeitimas leistų išilgai tiesti tinklus kelio juostoje ir padidinti joje įrengiamos infrastruktūros galią. Anot jo, pagal dabartinius įstatymus įmonė negalėjo suderinti projekto.

„Preliminariai mes matome, kad Kelių techninis reglamentas gali būti pakoreguotas ir tada jokių kliūčių nesusidarytų, galbūt specialiųjų žemės sąlygų. Bet šiai dienai matome, kad galbūt būtų galima visiškai paprastai pakeisti kelių techninį reglamentą“, – kalbėjo M. Švaikauskas.

„Pripažįstu, kad iš anksto žinant šio projekto strateginę svarbą „Via Lietuva“ galėjo rasti sprendimų jį suderinti. Šiuo metu dedame visas pastangas, jog tai būtų padaryta jau artimiausiu metu“, – pranešime sakė „Via Lietuvos“ generalinis direktorius.

„Noriu tikėti, jog tai bus pamoka, kurią visos prie šio projekto įgyvendinimo prisidedančios įmonės išmoks ir įgyvendinant šį strateginį visai šaliai „Teltonika“ projektą – visi ir kuo greičiau surasime palankų sprendimą“, – sakė M. Švaikauskas.

Tiek M. Skuodis, tiek M. Švaikauskas teigė apie „Teltonikos“ problemas dėl elektros laidų tiesimo kelių apsaugos zonoje sužinoję iš socialinių tinklų penktadienį ryte.

M. Švaikauskas tikino, kad „Via Lietuva“ nebuvo anksčiau įtraukta į elektros įrenginių projekto derinimą.

„Via Lietuva“ turi priekaištų „Litgrid“

M. Švaikauskas tikino, kad, skirtingai nei teigia A. Paukštys, tarp jo vadovaujamos „Via Lietuvos“ ir „Litgrid“ jokių konfliktų nėra. Jo teigimu, „Teltonikos“ projektas yra netipinis, o „Via Lietuvai“ pateiktas planuojamų elektros įrenginių projektas neatitiko kelių techninio reglamento.

Vis dėlto jis teigė, kad „Litgrid“ į „Via Lietuvą“ kreipėsi tik kiek mažiau nei prieš mėnesį, o tokie valstybei svarbūs projektai taip neturėtų būti derinami.

„Šiuo atveju apie kelių apsaugos zoną nėjo kalba. Buvo kalbama apie suprojektavimą kelių zonoje ir prašoma leidimo. Tai specialistai ir atsako, kad kelių zonoje šiuo metu techninis reglamentas neleidžia kloti (laidų – BNS). Reikia ieškoti išeičių. Tai ir buvo pasakyta, kad kelių zonoje negalima kloti“, – spaudos konferencijoje sakė M. Švaikauskas.

„Į klientų aptarnavimo centro („Via Lietuvos“ – BNS) pirmąją liniją nebuvo kreiptasi kaip apie strateginės reikšmės projektą. Buvo atsiųstas nederintas projektas su paklausimu. (...) Kelių techninis reglamentas šiandien to neleidžia. (...) Tokios svarbos projektai nėra derinami per specialistus arba first line'us“, – sakė „Via Lietuvos“ vadovas.

Elektros energetikos įmonės – darbai vyksta greičiau nei numatyta

„Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis teigė, kad „Teltonika“ dėl trumpesnių procedūrų pasirinko statyti elektros įrenginius „fast track“ principu – statyti juos savo lėšomis, o vėliau juos perduoti „Litgrid“.

Anot jo, jei įrenginius būtų stačiusi „Litgrid“, ji turėtų skelbti viešuosius pirkimus, o tai užtruktų iki pusantrų metų.

„Turėjau labai aiškias instrukcijas iš savo ministro (Dainiaus Kreivio – BNS) – duoti visas galias, kokių reikia „Teltonikai“. (...) Mes pasiruošę tą elektrą tiekti, kai tik „Teltonika“ pasistatys likusią infrastruktūrą“, – spaudos konferencijoje sakė R. Masiulis.

Bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) vadovas Renaldas Radvila teigė, kad projekto darbai vyksta greičiau nei numatyta.

„Šiandien projektas yra suderintas. Nors dar statybos leidimo dokumentų nėra, bet jau iškart daromi rangos pirkimo darbai“, – sakė R. Radvila.

„Litgrid“ penktadienį tikino, kad elektros tiekimas „Teltonikos“ projektui yra užtikrintas, o 58 megavatų (MW) galios įrenginių, kurių prijungimui techninės sąlygos išduotos metų pradžioje, projektas yra suderintas su visomis institucijomis, išskyrus „Via Lietuvą“.

„Teltonikos“ savininkas A. Paukštys penktadienį pareiškė, kad stabdo 3,5 mlrd. eurų vertės Liepkalnyje plėtojamo „Teltonika High-Tech Hill“ parko statybas, nes „nebeliko vilties“ iki 2027 metų užsitikrinti būtiną elektros kiekį, per ilgai užsitęsė žemės sklypų paskirties keitimas į pramoninę.

Anot „Teltonikos“ savininko bendrovė „Via Lietuva“ užblokavo elektros skirstyklos projektą, pareikšdama, kad jie nuolat konfliktuoja su „Litgrid“, todėl neleis elektros laidų kloti kelių apsaugos zonoje, bei pasiūlė projektuoti per privačių savininkų sklypus.