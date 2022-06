„Litgrid“: Rusijai ribojant dujų tiekimą, elektra brango 29 proc.

Pasak „Litgrid“ Strategijos departamento direktoriaus Liutauro Varanavičiaus, išaugusias kainas daugiausia lėmė dėl Rusijos sprendimo riboti dujų tiekimą pakilusios jų kainos.

„Dujų tiekimo apimtys į Europą kelia daug įtampų dujų rinkose, o tai atsispindi ir elektros kainose “, – pranešime teigė L. Varanavičius.

70 proc. šalies elektros poreikio buvo importuota. Palyginti su ankstesne savaite, bendras importas mažėjo 2 proc. iki 189 gigavatvalandžių (GWh). 54 proc. elektros į šalį pateko iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 40 proc. buvo importuota per sieną su Latvija bei 6 proc. iš Lenkijos per „LitPol Link“ jungtį.

Elektros suvartojimas praėjusią savaitę Lietuvoje sumažėjo 2 proc. ir siekė 202 GWh. Jos gamyba augo 7 proc., o vietos elektrinės užtikrino 31 proc. šalies elektros suvartojimo. Lietuvoje per savaitę pagaminta 63 GWh elektros.

Šiluminės elektrinės praėjusią savaitę pagamino 40 proc. Lietuvoje generuotos elektros energijos, hidroelektrinės – apie 22 proc., vėjo jėgainės – apie 18 proc., saulės elektrinės – 17 proc., o kitos elektrinės – 3 proc.

Vėjo elektrinių generacija praėjusią savaitę susitraukė apie 40 proc. iki 11 GWh, tuo metu šiluminių elektrinių išaugo 74 proc. – iki 25 GWh.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos išaugo 40 proc – iki 40 GWh. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 100 proc. Lietuvos eksportuojamos elektros.