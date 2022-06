Paskutinė galimybė pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją: to dar nepadarė apie 110 tūkst. gyventojų

REKLAMA

Terminas buvo pratęstas vieną savaitę daliai gyventojų nesuspėjus sudaryti sutarčių – nuo birželio 18 iki 26 dienos imtinai.

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atstovas Paulius Kalmantas BNS sekmadienį informavo, kad per pratęstą terminą tiekėją pasirinko apie 36 tūkst. klientų.

Sekmadienį prieš vidurdienį apie 629 tūkst. vartotojų, arba 85,1 proc. visų šio etapo klientų, buvo pasirašę sutartis.

Nepriklausomo elektros tiekėjo dar nepasirinko apie 110 tūkst. gyventojų.

1–5 tūkst. kilovatvalandžių (kWh) per metus suvartojantiems buitiniams vartotojams, per šią savaitę nesuspėjusiems pasirinkti tiekėjo, nuo liepos ESO laikinai teiks garantinio tiekimo paslaugą, o jos kaina bus 25 proc. didesnė nei praėjusio mėnesio vidutinė biržos kaina, be to, teks papildomai mokėti už elektros persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas.