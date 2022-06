Putino pakalikas Šoigu Ukrainoje aplankė karinius dalinius

„Rusijos dalinių vadavietėse generolas S. Šoigu išklausė vadų pastebėjimus apie esamą padėtį ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų veiksmus pagrindinėse operacijų srityse“, – sakoma ministerijos pranešime.

„Wall Street Journal“ žurnalistas Jaroslavas Trofimovas svarstė, kad tai pirmas kartas, kai S. Šoigu lankosi Ukrainoje nuo invazijos pradžios.

Be to, paviešinus vizito nuotraukas, Užsienio politikos tyrimų instituto atstovas Robas Lee teigė, kad generolas pulkininkas Genadijus Zhidko šiuo metu yra rusų karinių pajėgų vadas Ukrainoje.

On month five of the war, Russia’s defense minister Sergei Shoigu visits Ukraine for the first time. pic.twitter.com/h3dNr0LuuX